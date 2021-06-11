Etkinlik kitaplarına nasıl ulaşılacak? 9, 10, 11, 12. sınıf beceri temelli etkinlik kitaplarına nereden girilir?

Korona salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerin öğrenme kayıplarını en aza indirgemek için MEB bu süreçte pek çok yenilik yaptı. 1 Haziran itibariyle yüz yüze geçilse de kaynak desteği verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda daha önce 9, 10 ve 11. sınıflar için hazırlanan etkinlik kitap seti serisi bu kez 12. sınıflar için yayımlandı.

Hangi derslerin etkinlik kitapları yayınlandı?

Coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce derslerini kapsayan kitaplarla öğrencilere bilgi edinmenin yanı sıra bilgiyi beceriye dönüştürmeleri sağlanıyor.

12.sınıf etkinlik kitapları nasıl ulaşılacak?

Etkinliklerde bulunan kare kodlar ile ilgili ders kitabında kazanımların işlendiği sayfalara ulaşılabiliyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin şunları kaydetti: "12. sınıf öğrencilerimizi beceri temelli etkinliklerle desteklemeyi amaçlayan 900 etkinlik içeren beceri temelli etkinlikler kitap setini bugün paylaştık. Aynı setin 9, 10 ve 11. sınıflar için olan kitaplarını daha önce yayımlamıştık. Böylece ortaöğretimde tüm sınıf seviyelerinde beceri temelli etkinlikler kitap serisini tamamlamış bulunuyoruz. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 'ogmmateryal.eba.gov.tr' adresindeki sayfasından beceri temelli etkinlikler kitap setine erişilebiliyor. Sürece büyük emek veren Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum."