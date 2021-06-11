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Eğitim Etkinlik kitaplarına nasıl ulaşılacak? 9, 10, 11, 12. sınıf beceri temelli etkinlik kitaplarına nereden girilir?
Eğitim

Etkinlik kitaplarına nasıl ulaşılacak? 9, 10, 11, 12. sınıf beceri temelli etkinlik kitaplarına nereden girilir?

Telafi eğitimen geçilmesiyle birlikte öğrenciler okullarda yüz yüze eğitime başladı. 18 Haziran’da karne alacak olan öğrenciler 2 Temmuz’a kadar telafi eğitimlerini sürdürecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 9, 10 ve 11. sınıfların ardından bu kez 12. sınıflar için harekete geçti. Bakanlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için hazırladığı beceri temelli etkinlik kitaplarını şimdi de 12. sınıflar için hazırladı. Peki 12. sınıf beceri temelli etkinlik kitapları nereden alınır? Hangi derslerin etkinlik kitapları yayınlandı? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 14:47:00 - 2021-06-11 14:48:00
Etkinlik kitaplarına nasıl ulaşılacak? 9, 10, 11, 12. sınıf beceri temelli etkinlik kitaplarına nereden girilir?

Korona salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerin öğrenme kayıplarını en aza indirgemek için MEB bu süreçte pek çok yenilik yaptı. 1 Haziran itibariyle yüz yüze geçilse de kaynak desteği verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda daha önce 9, 10 ve 11. sınıflar için  hazırlanan etkinlik kitap seti serisi bu kez 12. sınıflar için yayımlandı.

Hangi derslerin etkinlik kitapları yayınlandı?

Coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji,  Türk dili ve edebiyatı, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce  derslerini kapsayan kitaplarla öğrencilere bilgi edinmenin yanı sıra  bilgiyi beceriye dönüştürmeleri sağlanıyor. 

12.sınıf  etkinlik kitapları nasıl ulaşılacak? 

Etkinliklerde bulunan kare kodlar ile ilgili  ders kitabında kazanımların işlendiği sayfalara ulaşılabiliyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin şunları  kaydetti:  "12. sınıf öğrencilerimizi  beceri temelli etkinliklerle desteklemeyi amaçlayan 900 etkinlik içeren beceri  temelli etkinlikler kitap setini bugün paylaştık. Aynı setin 9, 10 ve 11.  sınıflar için olan kitaplarını daha önce yayımlamıştık. Böylece ortaöğretimde tüm  sınıf seviyelerinde beceri temelli etkinlikler kitap serisini tamamlamış  bulunuyoruz. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 'ogmmateryal.eba.gov.tr'  adresindeki sayfasından beceri temelli etkinlikler kitap setine erişilebiliyor.  Sürece büyük emek veren Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ve çalışma  arkadaşlarına teşekkür ediyorum." 

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