  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Etiyopyalı muhalif lidere terör suçlaması
Aktüel

Etiyopyalı muhalif lidere terör suçlaması

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:25:03 -
Etiyopyalı muhalif lidere terör suçlaması

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'da federal mahkeme, tanınmış muhalif siyasetçi Eskinder Nega'yı terörle suçladı.

FANA televizyonunun haberine göre, mahkeme, haziran ayında şarkıcı Hachalu Hundessa'nın öldürülmesi sonrası başkent Addis Ababa ve diğer bölgelerde meydana gelen şiddet olaylarını tetiklediği gerekçesiyle yargıladığı Nega'ya terör suçlaması yöneltti.

Muhalif Balderas Partisinin başkanlığını yürüten Nega, gazetecilik yaptığı yıllarda da yazıları nedeniyle defalarca hapse girmişti.

Nega, 2018'de siyasi tutuklulara getirilen afla salıverilmişti.

Sanatçı Hachalu Hundessa’nın öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif
Gündem

Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif

Rus devlet sanayi şirketi Rostech çatısı altında faaliyet gösteren gaz türbinli motor üreticisi ODK-Klimov’un CEO’su Aleksandr Vatagin, MİG-..
Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak
Gündem

Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından Türkiye'nin doğalgaz üreten ülkeler adayı olması, ithal edilen kontratlarda da şartları değiştirec..
ABD'den bölgede savaş çığırtkanlığı: Sözle değil eylemle karşılık verin
Dünya

ABD'den bölgede savaş çığırtkanlığı: Sözle değil eylemle karşılık verin

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki varlığına karşı harekete g..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı