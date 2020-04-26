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Aktüel

Etiyopya’dan gelen 289 kişi Kayseri’de karantinaya alındı

Etiyopya’da bulunan 289 Türk vatandaşı, korona virüs tedbirleri kapsamında THY uçağı ile Kayseri’ye getirilerek, yurtlarda karantinaya alındı.

2020-04-26 09:36:23 -
Etiyopya’dan gelen 289 kişi Kayseri’de karantinaya alındı

Etiyopya’da bulunan 289 Türk vatandaşı, korona virüs tedbirleri kapsamında THY uçağı ile Kayseri’ye getirilerek, yurtlarda karantinaya alındı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrasında Etiyopya’da bulunan 289 Türk vatandaşı bu sabah Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla Türkiye’ye getirildi. Kayseri Havaalanı’na gelen 289 kişi, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Türk vatandaşları sağlık kontrolünün ardından otobüslerle 14 gün boyunca karantinada kalacakları çeşitli yurtlara götürüldü. Karantinada kalacak olan vatandaşlar, yurdun girişinde ’Ölürüm Türkiyem’ türküsü ile karşılandı.

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