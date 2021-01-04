  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Etiyopya'dan 'Eritre' itirafı
Dünya

Etiyopya'dan 'Eritre' itirafı

Etiyopyalı üst düzey yönetici ülkede Eritre askerlerinin bulunduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 22:15:00 -
Etiyopya'dan 'Eritre' itirafı

Etiyopya'da federal hükümetin Tigray'ın başkenti Mekelle'ye atadığı Belediye Başkanı Ataklti Haileselassie, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik askeri operasyona Eritre kuvvetlerinin de katıldığını ve ülkede halen Eritre askerinin bulunduğunu itiraf etti.

Addis Ababa merkezli haber portalı Addis Standard'ın haberine göre, Haileselassie, yerel memurlarla yaptığı toplantıda Eritre kuvvetlerinin varlığından rahatsız olduklarını orduya ve federal hükümete ilettiklerini söyledi.

Tigray'daki Eritre kuvvetlerinin varlığının Kuzey Komutanlığının arkadan vurulması ve bölgenin savunmasız kalmasıyla ilgili olduğunu belirten Haileselassie, "Bu kuvvetler, yakın zamanda bölgeden çekilecek." ifadesini kullandı.

Etiyopya Savunma Bakanı Kenea Yadeta ve çok sayıda üst düzey yetkili, operasyona Eritre kuvvetlerinin katıldığı iddialarını yalanlamıştı.

Eritre, Badme'yi de geri almıştı

Etiyopya Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de göreve geldikten sonra barış anlaşması imzaladığı Eritre, TPLF'ye yönelik operasyon sırasında iki ülke arasında daha önce savaşa yol açan Badme kasabasını da geri almıştı.

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım'da Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım’da ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar ‘bölünecekler’ diyerek 2021 bombasını patlattı! ‘Türkiye hazır olmalı’
Gündem

Abdullah Ağar ‘bölünecekler’ diyerek 2021 bombasını patlattı! ‘Türkiye hazır olmalı’

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar Irak’taki duruma dikkat çekerek, ‘Sanırım 2021, sorunun kalbine, büyük risk'e; Irak'ın parçalanmasına..
İstihbarat raporlarına yansıdı! Rusya büyük bir saldırıya geçebilir
Dünya

İstihbarat raporlarına yansıdı! Rusya büyük bir saldırıya geçebilir

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi, Rusya’nın Herson bölgesine saldırma ihtimalinin hala yüksek olduğunu ifade etti. İstihbarat Servisi, işgal a..
Fransa'da büyük fiyasko! Alay konusu oldu
Dünya

Fransa'da büyük fiyasko! Alay konusu oldu

Fransa'nın koronavirüs aşı kampanyasındaki yavaşlığı alay konusu oldu. Bir haftada sadece 450 kişiye aşının yapıldığı ülkede, uzmanlar bu du..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay