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Aktüel Etiyopya'da Müslümanları hedef alan şiddet eylemlerine karşı önlem alınması çağrısı
Aktüel

Etiyopya'da Müslümanları hedef alan şiddet eylemlerine karşı önlem alınması çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 14:07:07 -
Etiyopya'da Müslümanları hedef alan şiddet eylemlerine karşı önlem alınması çağrısı

İSTANBUL (AA) - Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi, ülkenin Oromiya eyaletinde Müslümanları hedef alan şiddet eylemlerini kınayarak hükümete "Müslüman vatandaşların güvenliğini sağlamak için önlem alma" çağrısı yaptı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Batı Arsi ve Batı Hararghe bölgelerinde 2 imamın vurularak öldürülmesi ve önde gelen bazı Müslümanların güvenlik güçlerince hedef alınmasının endişeye yol açtığı belirtildi.

Dini kurumlara ve mezarlara yapılan saldırıların kınandığı açıklamada, hükümete "acil soruşturma başlatma ve Müslüman vatandaşların güvenliğini sağlamak için önlem alma" çağrısında bulunuldu.

Yerel medyanın aktardığına göre, imam Şeyh Ömer Süleyman ve ailesi geçen hafta Batı Arsi'de güvenlik güçlerince evinde öldürülürken, imam Şeyh Abdullah Kabeera ise Batı Hararghe'de 10 yaşındaki bir çocuğun cenazesi sırasında vuruldu.

Ülkenin Oromiya eyaletinde, hükümet karşıtı gösterilerin yanı sıra son aylarda Hristiyan ve Müslümanları hedef alan saldırıların artmasıyla tansiyonunun daha da fazla yükselmesinden endişe ediliyor.


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