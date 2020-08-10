  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Etiyopya'da iktidar partisi, Savunma Bakanı Megerssa'yı MYK'den ihraç etti

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:11:48 -
Etiyopya'da iktidar partisi, Savunma Bakanı Megerssa'yı MYK'den ihraç etti

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'da Başbakan Abiy Ahmed'e bir dönem en yakın isim olan Savunma Bakanı Lemma Megerssa, iktidar partisinin Merkez Yürütme Kurulundan (MYK) çıkarıldı.

FANA televizyonunun haberine göre, iktidardaki Refah Partisi (PP), Megerssa'nın yanı sıra Teiba Hasan ve Milkessa Midega'yı parti disiplinine uymadıkları gerekçesiyle MYK'den ihraç etti.

Savunma bakanı olmadan önce ülkenin en kalabalık eyaleti Oromiya'nın Eyalet Başkanı olan Lemma Megerssa, Başbakan Abiy Ahmed'in de bir dönem en yakın müttefikiydi.

Megerssa, Ahmed'in bölgesel partilerden oluşan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) koalisyonunu yıkarak ulusal Refah Partisini kurmasına karşı çıkmıştı.

Oromiya eyaletinin en güçlü siyasetçilerinden Megerssa'nın bakanlık görevini sürdürüp sürdürmeyeceği henüz açıklanmadı.

Megerssa ve diğer siyasetçilerin MYK'den ayrılmasının geçen ay Oromiya eyaletinde yaşanan şiddet olaylarının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Etiyopya'da aktivist ve sanatçı Hachalu Gundessa'nın 29 Haziran'da öldürülmesi Oromolarda büyük öfkeye yol açmış, çıkan gösteri ve şiddet olaylarında 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güne acı haberle başladık! 2 şehit
Gündem

Güne acı haberle başladık! 2 şehit

Hakkari Yüksekova'da zırhlı polis aracının devrilmesi neticesinde 2 Özel Harekat polisinin şehit düştüğü bilgisi geldi.

Herkes parti kuracak diye bekliyordu... Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıram 'Muharrem İnce' açıklaması
Siyaset

Herkes parti kuracak diye bekliyordu... Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıram 'Muharrem İnce' açıklaması

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni parti iddiaları ile gündeme gelen Muharrem İnce’nin ‘parti ku..
Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan
Siyaset

Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın parti içinde ihtilaf oluşturarak 81 il kadın kolları başkanının yazarımız Abdurrah..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı