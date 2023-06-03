Etiyopya yönetimi cami yıkımına karşı çıkan Müslümanları katletti!

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan Enver Camii'nde cuma namazı çıkışında polis, Müslümanları hedef aldı.

Etiyopya yönetiminin camilere yönelik sürdürdüğü yıkım faaliyetleri sebebiyle Enver Camii'nde cuma namazına katılım oldukça yüksekti ve bu sebeple çok sayıda polis de bölgeye konuşlandırılmıştı.

Yerel kaynaklara göre, Müslümanların cuma namazı çıkışında herhangi bir protesto eyleminde bulunmamasına rağmen polisin caminin etrafında bekleyen Müslümanlara ateş açması sonucunda en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet kurumlarının ve önde gelen yetkililerin güvenliğini sağlamaktan sorumlu bir birim olan Cumhuriyet Muhafızlarının da bölgede konuşlandırıldığı öğrenildi.

Afrika'nin doğu kesiminde milyonlarca Müslümana ev sahipliği yapan Etiyopya'da Müslüman halka yönelik ihlaller sürüyor.

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Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Müslümanlar, ülkenin Sheger şehrinde 20 caminin yıkılmasına yönelik kararı protesto etmek için toplanıyordu.

Ülkenin Oromia bölgesinde bulunan camilerin ve Müslümanlara ait dükkanların yıkılması bir süredir gündemde.

Etiyopya yönetiminin, başkent Addis Ababa'nın Oromiaların yaşadığı bölgesinde şehir planlama projesi yürüttüğü ve bu kapsamda alandaki camileri, evleri ve iş yerlerini yıktığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News