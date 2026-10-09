Etiyopya, Eritre ordusunu hedef aldı

Etiyopya ordusu, kuzey bölgesinde topraklarına giren Eritre ordu birliklerine saldırılar düzenledi.

Bir çatışma izleme kuruluşu ve görgü tanıkları, Etiyopya'nın perşembe günü kuzeydeki Tigray bölgesinde bir kente ulaşan Eritre güçlerini İHA saldırılarıyla hedef aldığını bildirdi. Gelişme, daha geniş çaplı bir bölgesel savaş çıkabileceğine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde yaşandı.

1998-2000 yılları arasında sınır savaşı yaşayan iki komşu ülke arasındaki ilişkiler, son aylarda yeniden kötüleşti.

Etiyopya, Eritre'yi kuzeydeki Tigray eyaletinde isyancıları desteklemekle suçlarken iki ülke geçen hafta diplomatik ilişkilerini kesti.

Asmara yönetimi ise Etiyopya'yı kendi muhaliflerini desteklemekle ve Eritre topraklarını işgal ederek Kızıldeniz'e doğrudan erişim sağlamak için bahane aramakla suçluyor.

Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Meskel, X hesabından yaptığı açıklamada Etiyopya'nın "muhalif olduklarını iddia eden bazı paralı askerlere barınma imkanı ve destek sağlayarak Eritre'de rejim değişikliği gerçekleştirmek için açıkça çalıştığını" söyledi.

AFP'ye konuşan çok sayıda kaynağa göre Eritre birlikleri bu hafta sınırı geçerek Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde bulunan Adigrat kenti çevresine konuşlandı.

Çatışma izleme kuruluşu ACLED, çarşamba gecesinden perşembe sabahına kadar Adigrat bölgesindeki "Eritre birlikleri ve mühimmatının birden fazla İHA saldırısıyla" vurulduğunu bildirdi.

İsminin açıklanmaması şartıyla AFP'ye konuşan bir görgü tanığı, "Dün çok sayıda İHA saldırısı oldu. Bazı Eritre kamyonları imha edildi. Artık sokaklarda değiller" dedi.

Adigrat'ta bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen başka bir görgü tanığı da gece saatlerinde "çok büyük bir patlama" duyduğunu söyledi.

Tanık, "Ayrıca İHA tarafından vurulmuş Eritre askeri araçları da gördüm" dedi.

Üçüncü bir görgü tanığı ise Eritre birliklerinin kuzeye doğru çekiliyor gibi göründüğünü belirtti.

Etiyopya federal ordusundan üst düzey bir komutan ise AFP'ye yaptığı açıklamada çatışmaların boyutunu küçümsedi.

İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan komutan, "Düşman güçlerinden küçük gruplar halen direnmeye ve sorun çıkarmaya çalışıyor" dedi.

Eritre, 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanarak ülkenin denizle bağlantısını kesti.

Yıllarca süren savaş ve gerilimin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in 2018'de iktidara gelmesiyle önemli ölçüde iyileşti.

Eritre, Etiyopya'nın 2020-2022 yıllarında Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı yürüttüğü iç savaşta Etiyopya'nın yanında savaşmıştı.

Ancak iki ülke arasındaki ilişkiler kısa süre sonra yeniden kötüleşti. Eritre, önce savaşı sona erdiren barış anlaşmasının şartlarına, daha sonra da Etiyopya'nın denize erişim hakkı bulunduğu yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Bu ayın başlarında Etiyopya, 10 Eritreli diplomatı sınır dışı ederek Asmara'daki büyükelçiliğini kapattı. Eritre ise buna karşılık "tüm diplomatik ilişkilerini keseceğini" açıkladı.

Kaynak: Mepa News