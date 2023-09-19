Etiyopya askeri konvoyuna pusu: 167 ölü!

Somali’de Eş Şebab'ın, saatlerinde Somali sınırından giriş yapan Etiyopyalı barış gücü askerlerinin konvoyuna pusuya düşürdü. İlk belirlemelere göre 167 Etiyopya askerinin öldüğü ve onlarcasınında kaçırıldığı duyuruldu.

El-Kaide bağlantılı El-Şebab'ın savaşçıları Pazar günü Somali'nin Bakol bölgesindeki sınır kasabası Rabdhure yakınlarında seyahat eden bir Etiyopyalı asker konvoyunu pusuya düşürdü.

Pusuya düşürülen Etiyopyalı askerler, yaklaşık on yıldır militanların ablukası altında olan Wajid kasabasındaki ileri harekât üslerini takviye etmek üzere sınırı geçerek Somali'ye girmişlerdi.

El-Şebab yaptığı açıklamada 167 Etiyopyalı askeri öldürdüğünü ve diğerlerini savaş esiri olarak ele geçirdiğini söyledi. Militanlar ayrıca askeri araçları imha ettiklerini, Etiyopya birliklerinin ilerleyişini durdurduklarını ve bir silah zulasını ele geçirdiklerini iddia etti.

Somalili yetkililer saldırıyı ve ardından gelen silahlı çatışmayı doğruladılar, ancak henüz ayrıntı vermediler.

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Etiyopya ordusu ve Somali'deki Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS) saldırı hakkında hemen yorum yapmadı.

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