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Dünya Etiyopya 2014 yılına girdi
Dünya

Etiyopya 2014 yılına girdi

Afrika ülkesi Etiyopya 2014 yılına girdi. Güneş esaslı bir takvim olan Etiyopya takvimi, Etiyopya ve Eritre Hristiyanları için dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 11:37:00 -
Etiyopya 2014 yılına girdi

Kendine özgü takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya'da çarşı ve pazarlara akın eden halk yılbaşı hazırlıklarını tamamlandı. Başbakan Abiy Ahmed, yeni yıl öncesi kutlama mesajı yayımladı ve başkent Addis Ababa'daki yaşlı ve engellilere yılbaşı hediyesi dağıttı.

Yılın ilk günü: Enkutataş

Ülkede "Enkutataş" olarak anılan yılın ilk günü, yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı olarak da kabul ediliyor. Güneş esaslı bir takvim olan Etiyopya takvimi, Etiyopya ve Eritre Hristiyanları için dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.

Takvimde 13'üncü ay var

Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden takip eden Etiyopya takvimi, Mısır'daki Kıpti Hristiyanların kullandığı takvimle benzerlik gösteriyor. Etiyopya takviminde de tıpkı Kıpti takvimi gibi 30 günden oluşan 12 ay ile 5 veya 6 artık günü içeren 13'üncü ay bulunuyor.

Gün 06:00'da başlıyor

Kendine özgü takvimin yanı sıra farklı saat sistemi de kullanan Etiyopya halkı için gün saat 00.00'de değil saat 06.00'da başlıyor. Gün, 12 saatlik iki farklı bölümden oluşuyor. 12 saatlik ilk saat dilimi saat 06.00'da, ikinci dilim ise saat 18.00'de başlıyor.

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