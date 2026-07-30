Bayraktar Kızılelma'nın rakibi YFQ-42A'dan kimsenin hoşuna gitmeyecek haber geldi

FQ-42A, yarı otonom görev yetenekleriyle öne çıkan modüler bir insansız savaş uçağı olarak tasarlanıyor. Geliştirme sürecindeki platformun; hava-hava muharebesi, hassas taarruz ile istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) görevlerinde mürettebatlı savaş uçaklarına eşlik ederek müşterek harekât icra etmesi planlanıyor. General Atomics, açık mimariye sahip yazılım altyapısı sayesinde FQ-42A'nın görev sistemleri ile otonomi yazılımlarının ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek operasyonel ihtiyaçlara göre hızlı ve kolay şekilde güncellenebileceğini belirtiyor.