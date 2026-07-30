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Bayraktar Kızılelma'nın rakibi YFQ-42A'dan kimsenin hoşuna gitmeyecek haber geldi

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Bayraktar Kızılelma'nın rakibi YFQ-42A'dan kimsenin hoşuna gitmeyecek haber geldi

Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın en net rakiplerinden birisi olarak gösterilen FQ-42A insansız savaş uçağıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın rakibi YFQ-42A'dan kimsenin hoşuna gitmeyecek haber geldi

General Atomics, ABD Hava Kuvvetleri'nin İş Birlikçi Muharebe Uçağı (Collaborative Combat Aircraft-CCA) programı kapsamında geliştirilen FQ-42A insansız savaş uçağının tam ölçekli seri üretimine başladığını duyurdu.

#2
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın rakibi YFQ-42A'dan kimsenin hoşuna gitmeyecek haber geldi

Şirket, yoğun ve hızlı ilerleyen geliştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından programın operasyonel hizmet aşamasına geçtiğini duyurdu. Seri üretime geçilmesi yönündeki karar ise ABD Hava Kuvvetleri'nin 17 Haziran'da FQ-42A için mühendislik, üretim geliştirme ve üretim süreçlerini kapsayan sözleşmeyi şirkete vermesinin ardından alındı.

#3
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın rakibi YFQ-42A'dan kimsenin hoşuna gitmeyecek haber geldi

Şirket, üretim altyapısını sözleşme öncesinde hazırladığını ve bu sayede prototip aşamasından seri üretime geçiş sürecini hızlandırdığını belirtti.

#4
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın rakibi YFQ-42A'dan kimsenin hoşuna gitmeyecek haber geldi

FQ-42A, yarı otonom görev yetenekleriyle öne çıkan modüler bir insansız savaş uçağı olarak tasarlanıyor. Geliştirme sürecindeki platformun; hava-hava muharebesi, hassas taarruz ile istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) görevlerinde mürettebatlı savaş uçaklarına eşlik ederek müşterek harekât icra etmesi planlanıyor. General Atomics, açık mimariye sahip yazılım altyapısı sayesinde FQ-42A'nın görev sistemleri ile otonomi yazılımlarının ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek operasyonel ihtiyaçlara göre hızlı ve kolay şekilde güncellenebileceğini belirtiyor.

#5
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın rakibi YFQ-42A'dan kimsenin hoşuna gitmeyecek haber geldi

CCA konseptinin temelini oluşturan görev otonomisi, farklı platformlar arasında ortak kullanılabilecek açık mimarili yazılım yapısıyla desteklenecek.

#6
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın rakibi YFQ-42A'dan kimsenin hoşuna gitmeyecek haber geldi

ABD Hava Kuvvetleri, bu kapsamda otonomi yazılımlarının geliştirilmesi için altı şirket seçerken, tüm çözümlerin devlet tarafından geliştirilen Autonomy Government Reference Architecture (A-GRA) standardına uyumlu olmasını şart koşuyor.

#7
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın rakibi YFQ-42A'dan kimsenin hoşuna gitmeyecek haber geldi

Bu yaklaşım sayesinde otonomi yazılımlarının donanımdan bağımsız şekilde güncellenmesi ve farklı platformlara entegre edilmesi mümkün olacak.

#8
Foto - Bayraktar Kızılelma'nın rakibi YFQ-42A'dan kimsenin hoşuna gitmeyecek haber geldi

KAYNAK: GDH HABER

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