Yerde buldukları cüzdanı açınca şaşırdılar! Üç gençten takdir toplayan hareket

Mahallesine döndüğünde cüzdanının kaybolduğunu anlayan yaşlı kadın, yeniden Oltu ilçe merkezine gelerek önce alışveriş yaptığı kuyumcuya uğradı. Daha sonra cüzdanın polis merkezine teslim edildiğini öğrenen kadın, Oltu Polis Merkezi Amirliği'ne giderek cüzdanına eksiksiz şekilde kavuştu. Büyük mutluluk yaşayan Fatma Akkaş, cüzdanı bulan gençlere teşekkür ederek dualar etti. Gençlere harçlık vermek isteyen Akkaş'ın bu jesti önce gençler tarafından nazikçe geri çevrildi. Ancak ısrarı üzerine küçük Arel Efe Şen, sembolik olarak verilen 200 TL harçlığı kabul etti. Fatma Akkaş, gençlere sarılarak hayır dualarında bulundu.