Etimek tatlısı

MALZEMELER

1 paket etimek

Şerbeti İçin ;

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Muhallebisi İçin ;

1 litre süt

1 yumurta

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

2 paket vanilya

Üzeri İçin ;

1 paket krem şanti ve paketin arkasındaki ölçü kadar süt

Süslemek İçin ;

Hindistan cevizi

YAPILIŞI

Merhabalar; her zaman yaptığım ve herkesin beğendiği ( özellikle de eşimin ) bir tatlı ile geldim :) O halde tarifimize geçebiliriz.

Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım.

Cezveye şekeri ve suyu koyup şeker eriyinceye kadar karıştırıp kaynatalım.

Büyük boy dikdörtgen borcama dizmiş olduğumuz etimeklerin üzerine şerbeti döküp hepsinin şerbeti çekmesini sağlayalım.

Ardından bir tencereye vanilya hariç bütün muhallebi malzemelerini koyalım ve güzelce karıştıralım.

Kaynadıktan sonra altını kapatıp iki paket vanilyayı ekleyip tekrar karıştıralım.

Daha sonra etimeklerin üzerine döküp iyice yayalım ve soğumaya bırakalım.

Muhallebi soğuduktan sonra krem şantiyi paketin arkasındaki gibi hazırlayıp soğuyan muhallebinin üzerine koyup yayalım en son hindistan cevizi döküp en az 2 saat buzdolabın da bekletelim.