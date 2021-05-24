Etimek pizza nasıl yapılır?
Kahvaltı sofralarında etimek pizzalar bir başka oluyor. Fırından sıcak bir şekilde çıkıp kahvaltı sofrasıyla buluşan etimek pizzalar hem harika bir görüntü oluşturuyor hem de damakta lezzetli bir tat bırakıyor. Peki, etimek pizza nasıl yapılır? Etimek pizza tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Etimek pizza tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
1 paket etimek, 1 tane kapya biber, 1 tane büyük boy çarliston biber, 4-5 tane cherry domates, 50 gr. sucuk (küp küp doğranmış şekilde), 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 1 tepeleme yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı su
Etimek pizza nasıl yapılır?
Öncelikle bir fırın tepsisine yağlı kâğıt serin. Ardından etimekleri üstüne dizmeye başlayın.
Salçayla suyu seyreltip etimeklerin üstüne sürmelisiniz.
Üstlerine rendelenmiş kaşarın yarısından biraz çoğunu paylaştırmanız gerekir. Daha sonra doğranmış sucukları paylaştırmalısınız. Kapya ve çarlistonu da küp küp doğrayıp etimeklerin üstüne koyun.
Kalan kaşarı da ekledikten sonra yuvarlak yuvarlak dilimlediğiniz çeri domatesleri her bir etimek diliminin üstüne bir adet olacak şekilde ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üstleri hafifçe kızarana kadar yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirmeniz gerekir. Fırından çıkarıp sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…