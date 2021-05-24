Kahvaltı sofralarında etimek pizzalar bir başka oluyor. Fırından sıcak bir şekilde çıkıp kahvaltı sofrasıyla buluşan etimek pizzalar hem harika bir görüntü oluşturuyor hem de damakta lezzetli bir tat bırakıyor. Peki, etimek pizza nasıl yapılır? Etimek pizza tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?