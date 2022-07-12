Etiket lekesi nasıl çıkar? Kalan lekeler yok etme yolları

Kıyafetlerden Temizleme

Ütü Kullanımı

Bant ve etiket lekesi nasıl çıkar kapsamında ütünün sıcaklığından yararlanarak yapışkan maddeden kurtulmak mümkündür. Etiket lekesi olan bölgenin üzerine bir kumaş parçası koyulur. Isınan ütü bu bölgeye uygulanır ve yapışkanlık bu kumaşın üzerine geçerek çıkar. İşlemin birkaç tekrarlanması gerekmektedir. Ayrıca İşlem tekrarlanırken leke olan parça kumaşın farklı bir yeri kullanılmalıdır ya da farklı bir parça kumaş ile uygulamaya devam edilmelidir.

Sıcak Su Kullanımı

Kıyafet üzerinde bulunan etiket ve bant lekesi çıkartmak için sıcak suyun içinde bekletilir. Bu sayede yapışkan madde erir. Ardından mutlaka el yardımı ile sorun olan alan çitilenir. Kalan kalıntılardan kurtulmak için doğal sabun ile bu bölge ovalanmalıdır. Ayrıca sıcak su içine koyulacak olan doğal sabun bekleme süresinde de işe yarar. Tüm işlemler bittikten sonra kıyafetler uygun olan programda çamaşır makinesinde yıkanır ve lekeler çıkar.

Kimyasal Kullanımı

Kıyafete uygun olan kimyasal ürün kullanımı sayesinde de etiket ve bant lekesi çıkar. Kullanılacak olan ürün kullanım talimatlarına uygun şekilde kıyafetin üzerinde bekletilir. Ardından su ile durulanır ve uygun olan programda çamaşır makinesinde yıkanır. Ayrıca etiket ve bant lekesi temizleyicisi ürünleri de kullanılabilir.

Cam ve Mutfak Eşyalarından Temizleme

Yağ Kullanımı

Camdaki ya da yeni alınan bir mutfak eşyasındaki etiket ve bat lekesi için zeytinyağı ya da sıvı yağ kullanımı yapılmalıdır. Yağ sorun olan bölgeye sürülür ve yumuşaması için bekletilir. Yumuşattıktan sonra sorun olduğu yerden çıkartılır. Kâğıt kalıntılarının belli bir kısmı kalırsa buz uygulaması yapılmalıdır. Camdaki bant lekesinin yapışkan kısmı tam olarak temizlenmemişse de sıcak suyun içinde bekletilerek çıkartılması gerekir.

Kolonya Kullanımı

Camdaki ve diğer eşyalardaki etiket ve bat lekesi konusunda kolonyalı pamuktan yardım alabilirsiniz. Bu uygulamanın renkli camdaki lekelerde kullanılmaması gerekir. Pamuk üzerinde dökülen kolonya sayesinde bant ve etiketlerin yarattığı sorunlar çıkar.

Mobilyalardan Temizleme

Saç Kurutma Makinesi Kullanımı



Mobilyalardaki bant lekeleri için saç kurutma makinesi sorun olan bölgeye tutulur. Bu şekilde lekenin ısıtılması yumuşamasını sağlar. Yumuşayan leke spatula ya da tırnak yardımı ile olduğu bölgeden sıyrılmalıdır. Sıcak suya batırılmış bir bez ile sıyırma ardından silindiğinde kalan kalıntılarda çıkar.

Silgi

Çocukların kullanmış olduğu silgiler etiketlerin yarattığı sorunları kaldırmak için oldukça güzel bir çözüm sunmaktadır. Beyaz bir silgi ile etiketin yaratmış olduğu leke silinir. Silme işlemi tüm leke çıkıncaya kadar devam ettirilmelidir. Ardından mutlaka ıslak bez yardımı ile silme ve kurulama işlemleri de yapılmalıdır.

Beyaz Eşyadan Temizleme

Beyaz eşyaların üzerinde bırakılan etiket ve bantlar zamanında sökülmez ve temizlenmezse bir sorun olarak karşımıza çıkar. Beyaz eşyadaki lekelerin çıkarılması için etiketlerin ve bantların üzerini ıslak bir bez yardımı ile iyice ıslatın. Ardından saç kurutma makinesini bu alana tutarak lekelerin yumuşaması için saç kurutma makinesini tutun. Saç kurutma makinesi kapatılmadan lekelere tutulmalıdır. Yumuşayan lekeleri beyaz eşyanın boyasına zarar vermeyecek şekilde sptula ya da tırnaklarınızın yardımı ile kazıyın. Sorun olan alanlar büyükse saç kurutma makinesi ile ısıtma işlemlerini sorun tamamen yok oluncaya kadar tekrarlayın.