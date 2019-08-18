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Eti yumuşatmak için ne yapılır? Dana etini yumuşatmak için formül Buzluktan çıkan et nasıl yumuşatılır? Eti yumuşatmak için ne kullanılır?

Geçirdiğimiz kurban bayramıyla birlikte ‘nasıl daha güzel ve yumuşak et yemekleri elde ederiz?’ sorusu kadınların kafasını kurcalıyor. Bu haberimizde yumuşacık ve lezzetli et hazırlama yöntemlerini sizin için hazırladık.

18 Ağustos 2019 Pazar 19:29
Eti yumuşatmak için ne yapılır? Dana etini yumuşatmak için formül Buzluktan çıkan et nasıl yumuşatılır? Eti yumuşatmak için ne kullanılır?

Bazı Anadolu yörelerinde adettendir, kurban eti kesilir kesilmez bir parçası hemen kavrulur ve kahvaltı bu et ile yapılır. Eğer bunu kuzu eti ile yapıyorsanız hiç dinlendirmemiş de olsanız yumuşacık bir et tadarsınız ancak dana eti kestiyseniz bu biraz zor.

Eti yumuşatmak için ne yapılır?

Yumuşacık bir et için ilk kaide belli. Ne kadar dinlendirirseniz o kadar yumuşak bir et elde edersiniz. Bu sebeple en az bir gün önceden etinizi alıp buz dolabında dinlendirmelisiniz.

İkincisi, dana etini hazırlarken bir gün önceden bir bardak süt ile harmanlayıp streçle kapattığınızda muhteşem bir lezzet ve pamuk gibi bir et elde edersiniz.

Sirke yapısı itibariyle yanına konan yiyecekleri yumuşatır. Bu sebeple sirkeli yiyeceklerle harmanlayıp bekletebilirsiniz etinizi. Sarımsak, soğan, elma bunlara vereceğimiz başlıca örneklerden.

Akşam yapacağınız bir et yemeğini sabahtan baharatlarıyla harmanlayıp buzdolabında saklarsanız akşama kadar baharatların lezzeti ete tamamen geçmiş ve et yumuşacık olmuş olacak. Buna tavuk eti de dahil.

Buzluktan çıkan et nasıl yumuşatılır?

Hepimizin derdi önceden dondurduğumuz etlerin lazım olduğunda hemen çözülmemesi.

Bunun en sağlıklı yöntemi elbette aceleye getirmeden 10-12 saat önceden buzdolabına alıp kendi halinde çözülmeye bırakmak.

Fakat işiniz aceleyse geniş bir kapa eti alıp üzerine su ve sirke döküp bekleterek bu işlemi hızlandırabilirsiniz.

Burada en önemli nokta eti asla oda sıcaklığında bekletmemek. Çözülürken ya da normal halindeyken eti oda sıcaklığında bekletmek bakterilerin kolayca yayılmasına sebebiyet verecektir.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 19:29
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