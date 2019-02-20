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Eti seviyoruz, yemek yemeği zayıf olmaya tercih ediyoruz

Türkiye dahil 29 ülkede yapılan anket sonucunda çarpıcı sonuçlar elde edildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:53
Eti seviyoruz, yemek yemeği zayıf olmaya tercih ediyoruz

Türkiye dahil 29 ülkede yapılan anket sonucunda çarpıcı sonuçlar elde edildi. Ankete katılan 20 bin 788 bireyin yüzde 51’i et yemeği seçiyor. Ayrıca global olarak her 10 kişiden 6’sı ve araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin yüzde 68’i iyi yemek yemeği zayıf olmaya tercih ediyor.



Türkiye dahil 29 ülkeyi kapsayan araştırma sonucunda insanların yemek yeme alışkanlıklarından gıda tercihlerine, diyet programlarına ve gıdanın geleceğine dönük görüşlerinin belirlendiği araştırma yapıldı. Araştırma şirketi Ipsos Global Advisor dünya genelinde 20 bin 788 bireyin katılımıyla yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre katılımcıların genellikle bitkisel bazlı yiyecekleri tercih etmediği görüldü.



Et ağırlıklı beslenmeyi tercih ediyoruz


29 ülkeden vatandaşların çoğu ‘Et yerine bitkisel bazlı karşılığını yerim’ ifadesine pek katılmıyor. Bitkisel bazlı karşılığını ete tercih edenlerin oranı yüzde 42 et yemeyi tercih edenlerin oranı ise yüzde 51 olarak saptandı. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerde ise eti tercih etme oranı daha yüksek, yüzde 61’i et yerine bitkisel bazlı muadilini yemek konusuna katılmıyor. Genel olarak bireyler et içeren diyetleri tercih ediyorlar.



Araştırmaya katılan 20 bini aşkın bireyin yüzde 75’i ‘Herhangi kırmızı et, tavuk veya balık yememeyi tercih ederim’ ifadesine katılmıyor. Bireylerin sadece yüzde 21’i bu tür vejetaryen diyeti tercih ediyor. Sadece Hindistan’dan araştırmaya katılan bireylerin yüzde 56’sı vejetaryen diyet konusunu destekliyor gözüküyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin sonuçlarına bakıldığında dünya ortalamasıyla paralellik gösteriyor. Yüzde 74 et içeren bir diyeti tercih ediyor.



Tüketicilerin büyük çoğunluğu yerel olarak üretilen gıdaları tercih ediyor


Araştırmaya katılan her bir ülkeden vatandaşların yarısından fazlası, bu durum onlara daha az çeşitlilik sunsa bile yerel üretim gıdaları tercih edeceğini belirtiyor. Araştırmaya Türkiye’den katılanların yüzde 73’ü de yerel üretim gıdaları tercih ettiğini iletiyor.



Dünyanın çoğunluğu kilosundan memnun


Araştırma kapsamında bireylerin mevcut kilolarından memnun olup olmadıkları da incelendi. Buna göre global ortalamada yüzde 55’lik bir kesim mevcut kilosundan memnun olduğu görülüyor. Araştırmaya Türkiye’den katılanlara bakıldığında global ortalamayla aynı oranda bir kesim, mevcut kilolarından memnun olduklarını belirtiyorlar. ABD, Şili, Macaristan, Güney Kore ve Japonya ise kilolarından memnun olmayan ülkeler olarak sıralanıyor.



İyi yemek yemeyi zayıf olmaya tercih ediyoruz


Global olarak her 10 kişiden 6’sı ve araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin yüzde 68’i iyi yemek yemeyi zayıf olmaya tercih ediyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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