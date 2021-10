Eti mühürlemek nasıl olur?

Güzel bir et yemenin önemli püf noktaları mevcut. Mühürleme tekniği de bunlardan sadece biri. Özellikle son dönemlerde tv'lerdeki yemek programlarında da sık sık tekniğin işlenmesi bu özelliğe karşı duyarlılığı artırdı. Bizlerde Mühürleme tekniğinin detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

Mühürleme tekniği aslında ısıtılmış bir tavada etin her tarafının kahverengi olmasına yönelik bir işlemdir. Lezzetli ve yumuşak et pişirmenin de ilk kuralı olarak kabul edilir.

Mühürleme sonrası etin durumu ise şöyle olur:

Et biraz esmerleşir. Etin bu renk değiştirmesine Maillard reaksiyonu denir.

Et sıcak tavaya çarptığında yüzeyindeki nem buharlaşır ve et kimyasal bir değişikliğe uğrar. Bu değişiklik sonucu et kavrulma tadının olduğu enfes bir aroma ve lezzet kazanır. Kavurmanın tadı işte bu yüzden vazgeçilmezdir.



Etin mühürlenmesinin ise üç ana sebebi bulunuyor.

Eti sulu tutar: Mühürlenen etin sulu olması lezzetini de beraberinde getirir. Pişirme sırasında etin dış yüzeyi nemini kaybetse de, içerisindeki yağ doğru ısı derecesiyle erir ve harika bir sululuk sağlar.

Ete Renk Verilir: Tabaktaki yemeğin tadı kadar görüntüsü de iştah açıcı bir özellik olarak masamızda durur. Düşük ısıda pişen etler açık gri bir renk alır. Pişirdiğin yemeğin tadı nasıl olursa olsun, gri bir et pek de iştahları kabartmaz. Bu yüzden eti mühürleyip o dışı nar gibi kızarmış parlak kahverengi görüntüye kavuşturman çok önemlidir.



Yemeğe enfes tat verir: Kavrulmuş, ızgaralanmış ve kızarmış etlerin dış yüzeyleri çok daha lezzetli olur. Mühürlenen ve dış yüzeyleri kızartılmış etler daha yoğun ve karmaşık lezzetlere sahip olur.



Ete ise sunumda en çok yakışan sebzeleri ise havuç, brokoli, patates ve kök sebzeleridir. Mühürlenen eti bu şekilde servis ederek misafirlerinizin damaklarında seneler geçtikte konuşulacak bir lezzet bırakacağınızın garantisini veriyoruz.