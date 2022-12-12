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Siyaset Ethem Sancak’ın yeni görevi bakın ne oldu!
Siyaset

Ethem Sancak’ın yeni görevi bakın ne oldu!

AK Parti’den savrulduktan sonra Vatan Partisi’ne geçerek herkesi şaşırtan Ethem Sancak, aldığı yeni görevle adından yine söz ettireceğe benziyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 16:54:00 - 2022-12-12 17:07:05
Ethem Sancak’ın yeni görevi bakın ne oldu!

 Yeni Akit/Ankara 

Vatan Partisi 11. Genel Kurultayı sonrasında göreve başlayan yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ilk kararlarını aldı.

Yapılan Merkez Yürütme Kurulu’nda; Başkanlık Kurulu üyeleri, Merkez Büro Başkanları, Bazı Yurtdışı Temsilcileri belirlendi. Yapılan görevlendirmede, Ethem Sancak “Genel Başkan Yardımcısı” oldu.

VATAN PARTİSİ’NİN GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

1- DOĞU PERİNÇEK – Genel Başkan
2- ÖZGÜR BURSALI – Genel Sekreter
3- ŞEHMUS YILDIRIM GENÇER – Genel Sayman
4- ETHEM SANCAK – Genel Başkan Yardımcısı
5- FERDİ TANHAN – Genel Başkan Yardımcısı
6- HAKAN TOPKURULU – Genel Başkan Yardımcısı
7- HASAN KORKMAZCAN – Genel Başkan Yardımcısı
8- SERDAR ÜSKÜPLÜ – Genel Başkan Yardımcısı
9- SEMİH KORAY – Genel Başkan Yardımcısı
10- TUGAY ŞEN – Genel Başkan Yardımcısı
11- UTKU REYHAN – Genel Başkan Yardımcısı
12- MELTEM AYVALI – Öncü Kadın Genel Başkanı
13- BARIŞ DEMİRALAY – Öncü Gençlik Genel Başkanı

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