Ethem Sancak’ın yeni görevi bakın ne oldu!
AK Parti’den savrulduktan sonra Vatan Partisi’ne geçerek herkesi şaşırtan Ethem Sancak, aldığı yeni görevle adından yine söz ettireceğe benziyor.
Yeni Akit/Ankara
Vatan Partisi 11. Genel Kurultayı sonrasında göreve başlayan yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ilk kararlarını aldı.
Yapılan Merkez Yürütme Kurulu’nda; Başkanlık Kurulu üyeleri, Merkez Büro Başkanları, Bazı Yurtdışı Temsilcileri belirlendi. Yapılan görevlendirmede, Ethem Sancak “Genel Başkan Yardımcısı” oldu.
VATAN PARTİSİ’NİN GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI
1- DOĞU PERİNÇEK – Genel Başkan
2- ÖZGÜR BURSALI – Genel Sekreter
3- ŞEHMUS YILDIRIM GENÇER – Genel Sayman
4- ETHEM SANCAK – Genel Başkan Yardımcısı
5- FERDİ TANHAN – Genel Başkan Yardımcısı
6- HAKAN TOPKURULU – Genel Başkan Yardımcısı
7- HASAN KORKMAZCAN – Genel Başkan Yardımcısı
8- SERDAR ÜSKÜPLÜ – Genel Başkan Yardımcısı
9- SEMİH KORAY – Genel Başkan Yardımcısı
10- TUGAY ŞEN – Genel Başkan Yardımcısı
11- UTKU REYHAN – Genel Başkan Yardımcısı
12- MELTEM AYVALI – Öncü Kadın Genel Başkanı
13- BARIŞ DEMİRALAY – Öncü Gençlik Genel Başkanı