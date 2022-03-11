Posta gazetesi yazarı Murat Çelik, geçtiğimiz günlerde Doğu Perinçek’in Vatan Partisi'nden bir heyetle birlikte Moskova'ya giden ve burada yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşen işadamı Ethem Sancak'la görüştü. Çelik, telefonda Sancak’a bazı sorular yöneltip milyonların merakını gidermeye çalıştı. İşte o dikkat çekici yazı:

"Ethem Sancak Rusya'ya neden gitti?

Başlıktaki, son haftanın cevabı en çok merak edilen sorularından biri. Aynı konudaki ikinci kritik soru da şu: “Sancak Moskova’ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dışında gitmiş olabilir miydi?” Erdoğan’a yakınlığıyla tanınan iş insanı Ethem Sancak’ı arayıp bu soruları ve Rusya’da verdiği röportajdaki sözlerini sordum. Sancak Rusya ziyaretinin sebebini, gündemini, orada yaptığı açıklamaları ve en önemlisi Erdoğan’ın haberi olup olmadığını açık açık anlattı. Telefonda yönelttiğim sorulara Ethem Sancak’ın verdiği cevapları olduğu gibi, yorumsuz aktarıyorum.

ERDOĞAN’IN HABERİ YOKTU

Tayyip Bey’in benim Rusya’ya gittiğimden haberi yoktu. Bilgisi yoktu. Zaten benim orada söylediklerim Türkiye’nin tezlerine ters. Tayyip Bey’in de tasvip edeceği şeyler değil. Onun söylemlerine aykırı benim söylediklerim.

Ben Doğu Perinçek ile de 20 yıl beraberdim. Tayyip Bey ile de 20 yıldır beraberiz. Ama bu geziyle Tayyip Bey’in bir ilgisi yok.

Siz gazeteci olarak soruyorsunuz, ben de cevap veriyorum. Hayır; özel bir ajandam, gizli bir görevim, Tayyip Bey adına özel temsilcilik vs. yoktu. Bir mesaj, bir mektup da götürmedim. Bunlarla alâkası yok. Benim böyle bir misyonum yok. Ben oraya tamamen kendi ticari işlerim sebebiyle gittim.

RUSYA İLE NE İŞ YAPIYOR?

Benim Ruslarla, bir yıldır ticari ilişkilerim var. Özellikle BMC’yi devrettikten sonra ilaç ve tarıma yoğunlaştım. İki ayda bir gidiyorum oraya. Bu da önceden planlı bir ziyaretti.

İlaç konusu üç hastalıkla ilgili… Alzheimer, bazı kanser türleri ve karaciğer yağlanmasının tedavisinde yerli ilaç geliştirme çalışmasında, ilaç molekülü geliştirmek için Ruslarla bilgi alışverişi ve bilim insanı takasımız var. Tarım konusunda da büyük hedeflerim var. Protein işleme ve yem geliştirme alanlarında önemli çalışmalar yapıyoruz Ruslarla beraber.

Vatan Partisi’nin de orada bir heyeti varmış, onlarla da görüştük. Doğu Perinçek yoktu.

TARTIŞILAN SÖZLERİ

Ben Moskova yerel hükümetinin dış ticaretle ilgili bakanıyla görüştüm. Sohbette savaş ve Ukrayna ile ilgili ne düşündüğümü sordu. Ben de “Bu Ukrayna ile Rusya arasındaki bir mesele değil, bu NATO ile Rusya arasındaki bir mesele. NATO sizi ve Çin’i hedef alıyor, bu arada Ukrayna halkına da yazık oluyor” dedim.

Ben NATO’nun Menderes’ten başlayan, 15 Temmuz’a kadar gelen Türkiye’ye yaptığı darbeleri hep konuşuyorum. NATO bizi teslim aldı ve hep kullandı. Sonra da bizi bölmeye çalıştılar. “Bize güçleri yetmeyince şimdi sizi indirmeye çalışıyorlar” dedim.

Sonra, oradaki bir iş dünyası kanalına verdiğim röportajda da bunları söyledim. Bir de “Türkiye Ukrayna’ya neden SİHA ve İHA verdi?” diye sordular. Ben de “Bunları satan ticari bir şirket. Başka birçok ülkeye de satıyor bunları. Ayrıca sattığında savaş da yoktu. Ne bilsinler böyle bir savaş olacağını” dedim. Mesele bundan ibaret. Durum budur."