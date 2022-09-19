Diziseverlerin merakla beklediği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 20 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek. Diziyi merak edenler ise karakterleri mercek altına yatırdı. Peki, Ethem Marna kimdir?

Ethem Marna kimdir gerçek ismi? Ethem Marna rolünü kim oynuyor?

Dizide Ethem Marna karakterini Kerem Kupacı oynuyor.

Ethem Marna; Cezayir'in kız kardeşi Canan'ın kocası. Dışarıdan dikkat çekmeyen mütevazı bir adam. Asıl mesleği muhasebecilik ancak bir gün Cezayir eniştesi olan bu genç adama, "İnsanların da rakamlardan oluştuğunu söyleyen bir inanış vardır biliyor musun?" diye sorar. "Biliyorum" diye cevaplar Ethem de. "O halde insanlar da tıpkı rakamlar gibi, sanki hiç var olmamışçasına ortadan kaybolabilirler. Değil mi Ethem?" "Evet, Reis tıpkı dediğin gibi kaybolabilirler. Böylece Ethem insanları da silmeyi öğrenir yani ailenin ölü temizleyicisi olur. Tabi bunu Canan asla bilmez ta ki Cezayir'in ölmediği ortaya çıkıp geri dönmesine kadar.

Kerem Kupacı kimdir?

Kerem Kupacı 7 Şubat 1971'de İzmir'de dünyaya geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Dikkat Bebek Var, Evimiz Olacak Mı?, Mahallenin Muhtarları ve Baba Evi gibi dizilerde rol almıştır. Bunun yanında Kahpe Bizans ve televizyon için çekilen Çilekli Pasta adlı filmlerde oyunculuk yapmıştır.

2000 yılında Şekerbank, 1999 yılında Demirbank ve yine aynı sene çektiği bir de Algida reklamı bulunmaktadır. Hayat Bilgisi dizisinde Keramettin Güçverir'i oynamıştır. ATV'de yayımlanan Bedel adlı dizide oynamıştır. Ayrıca yine ATV'de yayımlanan Elveda Rumeli dizisinde oynamıştır. 2010-2011 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Elde Var Hayat dizisinde Rıfat Sancaklı karakterini canlandırmıştır. 2015-2018 yılları arası yayımlanan Kırgın Çiçekler isimli dizide Sedat karakterini canlandırdı.

Kerem Kupacı'nın oynadığı yapımlar:

2022- Ben Bu Cihana Sığmazam

2017-2019 - Kalk Gidelim

2015 - Kırgın Çiçekler

2015 - Bedel

2013 - Gelmeyen Bahar

2010 - Elde Var Hayat

2010 - Rina

2008 - Osmanlı Cumhuriyeti

2007 - Elveda Rumeli

2007 - Hayal ve Gerçek

2003-2006 - Hayat Bilgisi

2002 - Kuzenlerim

2001 - Baba Evi

2000 - Dikkat Bebek Var

2000 - Çilekli Pasta

1999 - Evimiz Olacak mı?

1999 - Kahpe Bizans