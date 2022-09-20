"Etekli Yakup"un etekleri tutuştu! O gelişme, “etekli”yi hoplattı

LGBT dayatmacılarına karşı hafta sonu yapılan demokratik gösteri, “Etekli Yakup” olarak bilinen Mehmet Yakup Yılmaz’ın eteklerini tutuşturdu. Toplumda ahlaksızlığa geçit vermek istemeyen vatandaşlara aklınca tepki gösteren Yılmaz, “fondaş medya”nın “amiral gemisi” T24’teki yazısında, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"(...) Geçtiğimiz hafta sonu, LGBTİ+ karşıtı bir protesto gösterisi yapıldı.

Bu gösteri, devlet tarafından desteklendi.

O kadar ki vatandaşları gösteriye davet etmek için çekilmiş bir tanıtım filmi, RTÜK tarafından "kamu spotu" haline de getirildi.

Bir insanın ben "LGBTİ+ karşıtıyım" demesinden daha da tuhaf olanı bir devletin bunu yapması.

Daha doğrusu Anayasa'sında "insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti" yazan bir devletin böyle bir pozisyon alması sorunlu.

(…)

Türkiye'de LGBTİ+ karşıtlığının bir devlet politikası haline getirilmesinin gerekçesi olarak "Türk aile değerleri" gösteriliyor.

Anlaşılıyor ki Türkiye'nin siyasal İslamcılarına göre son derece hassas bir bünyesi var Türk tipi ailenin.

Her şeyden etkilenebiliyor, kolayca alt üst olabiliyor, üzerine titrenmediği zaman yer ile yeksan oluyor.

Kusura bakmayın ama "Türk aile değerleri" bu kadar dayanıksız ise biz Türklerin de çok tuhaf insanlar olduğumuzu varsaymalıyız.

"Değerler" tanımı gereği, yüz yıllar içinde oluşmuş ahlaki standartlar olmalı. Bu kadar kolay çöp tenekesini boyluyorlarsa öyle bir "değerden" zaten söz edilemez.

Bunu diline dolayanlar önce bir aynaya bakıp, kendi hayat biçimlerini sorgulamalılar.

(...) İktidar hırsıyla kararmış gözlerini nereye dikeceklerini, kimi ötekileştirip, düşmanlaştıracaklarını bugünden bilebilmek mümkün değil.

Toplumun tüm demokratik güçlerinin bu alçak plan karşısında uyanık olması şart."