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Spor Etebo, Galatasaray için İstanbul'da
Spor

Etebo, Galatasaray için İstanbul'da

Yeniakit Publisher
2020-09-07 18:16:06 -
Etebo, Galatasaray için İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün İngiltere'nin Stoke City ekibinden kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurduğu Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo İstanbul'a geldi.

24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, İngiltere'nin Manchester kentinden kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Havalimanında gazetecilerin Galatasaray'la ilgili transfer sorularına menajeri olmadan cevap vermek istemediğini belirten Etebo, pasaport kontrolünden geçti. Bagaj bölümünden bavullarını alan Nijeryalı futbolcuya İstanbul Havalimanı İşletmesi A.Ş (İGA) görevlileri ile polis ekipleri eşlik etti.

Çıkış kapısında Galatasaray Kulübünün görevlileri ile menajeri tarafından karşılanan Etebo, görüşmeler için kulüp binasına gitmek üzere buradan ayrıldı.

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