Et yeşillenirse ne yapmalı? Etleriniz bozulmasın! Kurban eti bozulmadan uzun süre nasıl saklanır?

Etlerin saklanmasına oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir. Etlerin erken bozulması sağlığı etkilemektedir. Yapılan bazı yanlış uygulamalar etlerin daha çabuk bozulmasına neden olmaktadır. Bunu engellemek adına aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

KURBAN ETİ NASIL DİNLENDİRİLMELİDİR?

Uzmanların, kurban eti dinlenmeli mi sorusuna yaptığı açıklamalar dinlemeyen etlerin daha sonra çözüldüğünde sert ve yemesi zor bir halde olacağı yönünde gerçekleşir. Kurban eti kaç saat dinlendirilmeli sorusuna 24 saat yani 1 gün cevabını verebiliriz. Hemen birkaç saat içinde yenilmemesi gerekir. Kesim alanından kanlar içinde gelen etlerin mutlaka hava alan bir kapta 4-5 saat veya mümkünse 1 gün dinlendirilip, etin yemeklik parçalanmasından evvel 40 dereceye kadar olan vücut ısısını 14 dereceye kadar azaltmak gerekir. Etler piştiği zaman ancak bu şekilde lokum gibi olur.

Hemen kurban eti saklama yöntemleri uygulanarak etler ayrıştırılır. Çünkü hiçbir işlem yapmadan normal mevsim koşullarında kurban eti saklama süresi buzdolabında 3-4 gündür.

Tabii bu kurban eti saklama süresi etin parçalanma şekline ve kalitesine göre de değişiklik gösterebilir.

Etler daha sonra nasıl kullanılmak isteniyorsa derin dondurucuda öyle muhafaza edilmesi gerekir; eğer kıyma olacaksa kıyma, kuşbaşı ise kuşbaşı ve de bonfile olacaksa da bonfile olarak poşetlere konup düzgün bir şekilde saklanması gerekir.

Hava almayacak şekilde temiz buzdolabı poşetlerinde ağzı kapalı olarak paketlenen etler, buzlukta 1 yıl kadar bozulmadan muhafaza edilebilir.

KURBAN ETİ BUZDOLABINA NE ZAMAN KONULUR?

Kurban eti en az 4-5 saat – en uygun 1 gün güneş almayan açık havada bozulmadan bekleyebilir, sonra da buzdolabına kaldırmak uygun görülür.

Bu yüzden de kurban eti hemen dolaba konur mu demek yerine eti dinlendirip koymak gerek.

Et kendini salıp gevşedikten sonra buzdolabına alınabilir.

Burada da 3-4 günden fazla durduğunda bozulma belirtileri gösteren etlerin mümkün mertebe süreyi geçirmeden kurban eti poşeti ile buzluğa alınması icap eder.

KURBAN ETİ YIKANIR MI?

Sağlık koşullarına göre etin yenebilmesi için kansız olması gerekir. Yani buzluğa kaldırılmadan evvel etin temizlenmesi için etleri dinlendirip kanı salmasını beklersiniz.

Kurban eti paketleme işlemi yapılarak hemen düşünülen yerlere verilmesi uygundur.

Kurban etinin yıkanması etteki bakteri miktarını artırır.

KURBAN ETİNİ KAÇ GÜNDE TÜKETMEK GEREKİR?

Kurban eti sağlıklı koşulların korunması açısından 1 günden fazla açıkta bekletilmemelidir.

Kurban etlerini dinlendirdikten sonra arzu ettiğiniz şekilde tüketebilirsiniz.

Kurban etini saklama koşullarına uyarak parçalara ayırıp poşetledikten sonra buzluğa kaldırmanız en mantıklı seçim olacaktır.

Hayvan eti buzlukta olduğu müddetçe 1 yıl boyunca çözdürülüp tüketilebilir.

KURBAN ETİ KAÇ GÜNDE BOZULUR?

Kurban eti doğrandıktan sonra mı buzluğa atılır?

Yemeklik ve mangallık etler, özellikle doğranıp poşetlerle saklanabilir. Eğer eti ne yapacağınıza karar veremiyorsanız büyük parçalar halinde dondurucuya atıp sonradan çözdürüp tüketebilirsiniz.

Kurbanda yeni kesilmiş taze et bakterilerin çoğalması için en uygun yerdir.

Kurban kestiyseniz eğer kurban eti paylaşımı da ivedilikle yapılmalıdır.

Etin içeriğindeki bakteri ve virüsler 2 gün sonra kendilerini göstermeye başlayarak etin yenilmesi halinde besin zehirlenmesi yaparlar.

Etin kanı çekilince ve 1 gece bekletilince doğru yöntemle pişirilmesi veya küçük parçalar halinde koruyucu poşetler içinde buzluğa konulması gerekir.

Kurban eti nasıl saklanmalı bölümünde belirtilen kurallara göre etleri saklarsanız uzun bir zaman sonra bile etleri sağlıklı şekilde tüketebilirsiniz.

Kurban eti nasıl doğranır?

Kesilecek olan hayvanın herhangi bir uzvunun eksik olmaması gerekir. Hayvan kesilirken gözlerinin bağlı olması ve hayvanın kesileceği anlamaması ve tek seferde boğazını kesmek çok önemlidir. Kurban etinin uygun koşullarda kesilip saklanırsa bütün yıl tazeliğini koruyabilir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek,yaptığı yazılı açıklamada, kurban etlerinde yeşerme, sulanma gibi nedenlerle kalite kayıplarının önlenmesi için kurbanlık hayvanların kesim öncesi ve sonrasındaki uygulamalarda usulüne uygun davranılması gerektiğini, ayrıca bu uygulamalara titizlikle riayet edilmesinin insan sağlığı açısından da büyük önem arz ettiğini anlattı.

Kurban etlerinde en çok yapılan hatalardan birinin etlerin hayvan kesildikten sonra hemen soğutucuya konulması olduğuna işaret eden Bölek, etlerin önce güneş görmeyen serin bir ortamda 3-4 saat bekletilmesi gerektiğini belirtti.

Bu bekleme süresi içinde ette olgunlaşma meydana gelerek kendine özgü lezzetinin oluşmasının sağlanacağını ifade eden Bölek, şunları kaydetti:

"Kurban etleri için en yaygın olarak yapılan bir diğer hata hayvan kesildikten sonra poşete alınan etlerin uzun süre poşetten çıkarılmamasıdır. Bu durum ette yeşillenmeye neden olmaktadır. Kurban kesim alanlarında poşete konulan etler eve getirildiğinde hemen poşetten çıkarılmalı ve güneş görmeyen serin bir ortamda geniş bir tepsiye serilmelidir. Bu süre içerisinde alt üst yapılarak da etin tüm kısımlarının oksijenle teması sağlanmalıdır. Süre sonunda etler soğutucuya kaldırılmalıdır."

"Et tüketilmeden önce 1-2 gece buzdolabında bekletilmeli"

Yapılan diğer bir hatanın ise hayvan kesildikten sonra etin hemen pişirilmesi olduğunu aktaran Bölek, "Etin olgunlaşması ve kolay sindirilebilir bir hale gelmesi için hayvan kesildikten sonra 1-2 gece buzdolabında bekletilmesi gerekmektedir. Hayvan kesildikten hemen sonra hazırlanan etlerin sindirimi çok zor olduğundan hazımsızlık yapabilir ve ayrıca sert olmasından dolayı uzayan pişirme süresi etlerde besin kaybına yol açabilmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Bölek, etleri kıyma haline getirmek yerine parçalar halinde depolanmasının önemine dikkati çekerek, bu şekilde depolama ile besin değerindeki kayıpların daha düşük miktarlarda olacağını belirtti.

"Etleri fırında ya da kendi yağıyla düdüklü tencerede pişirin"

SBÜ Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, kurban etinin pişirilme yöntemlerine ilişkin ise şu önerilerde bulundu:

"Etleri fırında pişirmeye ya da kendi yağıyla düdüklü tencerede pişirmeye özen göstermeli, kızartma ve mangalda pişirme işleminden kaçınılmalıdır. Mangalda pişirme işlemi uygulanacaksa mangal dumanındaki kanserojen maddelerin etkisini minimuma indirmek için mutlaka ateşin köz haline gelmesi beklenilmeli, mangal alevi ile gıda arasında en az 15 santimetrelik bir boşluk bırakılmalıdır. Etten damlayan yağların oluşturduğu dumandaki kanserojen maddelerin etlere yapışmasının önlenmesi için mangalda pişirilecek etler mümkün olduğunca yağsız kısımlardan seçilmelidir. Etler sıklıkla çevrilerek pişirilmeli, kararan, yanan kısımlar kesilip atılmalı, kesinlikle tüketilmemelidir. Mangalın ızgarası her kullanımdan sonra mutlaka temizlenerek oluşmuş kanserojen maddelerin bir sonraki kullanıma aktarılması engellenmelidir. Kullanım öncesi mangalı bir miktar yağlamak da kanserojen maddelerin pişirilecek gıdalara yapışmasını önlemede etkilidir."

"Kurbanlık hayvanlar, etin kalitesi için kesimden önce dinlendirilmeli"

Kurbanlık hayvanların, kesim öncesinde yer değişikliği, nakliye gibi aşamalar esnasında baskı altına girdiğini aktaran Bölek, bu tür baskı ile hayvanların hormonal dengesinin değiştiğini ve salgılanan hormonların kurban etinin kalitesini etkilediğini anlattı.

Bölek, "Eğer hayvanlar en az bir gece dinlendirilmeden kesilirse etleri esmer renkte ve yüzeyleri kuru olmaktadır. Ayrıca kan damarları içinde ufak kan pıhtıları görülür, lezzetleri ekşidir. Kurbanlık hayvanların etlerindeki bu tür kalite kayıplarının engellenmesi için hayvanların mutlaka kesim öncesi dinlendirilmesi gerekmektedir." bilgisini verdi.

Kurban Eti Neden Yeşillenir? Yeşillenen Et yenir mi?

Kurban Eti Neden yeşillenir sorusunun yanıtı Kurban Baytamı'nın ikinci gününde de ibadetlerini yerine getiren müslümanlar tarafından merak ediliyor. Kurban kesildikten sonra etin yeşillendiğini gören vatandaşlar ne yapmalı? Yeşillenen et yenirse ne olur? İşte detaylar...

KURBAN ETİ NEDEN YEŞİLLENİR?

Kurban eti hemen hemen her evde girdiği an tüketilir ve etlerin birçoğu da buzdolaplarına yerleştirilerek muhafaza edilmeye çalışılır. Fakat birçok kişi kurban etlerini saklama koşullarını, dinlenme sürelerini bilmez. Bu nedenle de çeşitli problemler meydana gelir.

Kurban etleri buzdolabına konulduğunda belli bir sıcaklık seviyesine sahip olurlar. Buzdolabı soğutması etin iç kısımlarına kadar ulaşmaz. Bunun doğal sonucu olarak kurban etlerinin hava almayan yerlerinde çok hızlı bozulmalar ve yeşillenmeler meydana gelir.

Bunun olmaması için kurban etlerinin dinlendirilip yerleştirmesi yapılmalıdır. Üst üste konularak buzdolabına yığılmaması tavsiye edilir. Mümkünse ayrı ayrı poşetlenip dondurucular içinde düzenli bir şekilde yerleştirilerek muhaza edilmelidir. Çünkü etler yığılarak koyulduğunda arada kalanlar hava almaz ve o kısımlar yeterli soğumaz. Bunun sonucunda bozulmalar ve yeşillenmeler gözlenir.

Evlere gelen kurban etlerinin sağlıklı bir şekilde saklanması ve tüketilmesine dikkat edilmelidir. Çünkü kurban etleri kasaptan alınan etlere göre farklıdır. Evlere giren kurban etleri kesildikten sonra direkt olarak geldiği için sıcaktır. Bu nedenle etler yeterli miktarda dinlendirilir ve uygun şekilde saklanır.

Taze et kanı akıtılmadan bekletilmeden poşete ve dolaba konulunca yer yer yeşermeler meydana gelebiliyor. Öncelikte et bir gün boyunca dinlendirilmeli lakin bunu poşet içinde hava almadan değil de bir tepsi ya da sağlıklı plastik kaplar içerisinde yapmak gerekiyor.

YEŞİLLENEN ET YENİRSE NE OLUR?

Kurban etinin hemen tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulunulurken, yanlış ve eksik bilgiler gıda zehirlenmelerine karşı davetiye çıkarıyor. İEÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, Kurban Bayramı'nda özellikle kırmızı et tüketiminin arttığını belirterek, "Kurbanlık hayvan ilk kesildiğinde stresten dolayı eti sert oluyor. Bu etin 5 - 6 saat oda sıcaklığında güneş görmeyen bir alanda beklemesi gerekiyor. Çünkü hayvan kesildiğinde sıcaklığı 40 derecelerde oluyor. Yaklaşık 10 derecelik düşüş için bekletilmesinde fayda var. Sonrasında etler küçük parçalara bölünmeli. Dağıtımı yapılacağı da düşünülürse, kesimin hemen ardından et poşetlere konulmamalı. Sıcaklıkla birlikte et torba içinde yeşillenir ve zararlı hale gelir" dedi.