Venezuela'ya çöken Trump 2,92 milyon dolarlık anlaşmadan caydı
Venezuela'ya çöken Trump 2,92 milyon dolarlık anlaşmadan caydı

Venezuela'ya çöken ABD Başkanı Donald Trump, 2,92 milyon dolarlık bir çip anlaşmasının iptal edildiğini duyurdu.

#1
Foto - Venezuela'ya çöken Trump 2,92 milyon dolarlık anlaşmadan caydı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde havacılık ve savunma şirketi Emcore Corporation'un bilgisayar çipleri ve yonga plakası üretim faaliyetlerini HieFo çip şirketine 2,92 milyon dolar karşılığında satmasını içeren anlaşmayı durdurdu.

#2
Foto - Venezuela'ya çöken Trump 2,92 milyon dolarlık anlaşmadan caydı

Konuya ilişkin yayımlanan kararnamede ulusal güvenlik endişelerini ifade eden Trump, "bir Çin vatandaşı tarafından kontrol edilen" şirketin ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak eylemlerde bulunabileceğine dair "güvenilir kanıtlar bulunduğunu" kaydetti.

#3
Foto - Venezuela'ya çöken Trump 2,92 milyon dolarlık anlaşmadan caydı

Trump, şirketlerin 2024'te yaptığı bu anlaşmanın ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atma tehdidi oluşturduğunu belirtti.

