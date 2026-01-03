Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Melih Gökçek

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek konuk olacak.

Cumhuriyetin başkenti Ankara susuz mu kalacak? Ankara’nın trafiği İstanbul ile nasıl yarışır hale geldi? CHP’li Başkan Mansur Yavaş ne vaad etti, 7 yılda ne yaptı? Yılan hikayesine dönen ANKA Park neden açılamıyor? Su, ulaşım, hafriyat fiyatları neden sürekli yükseliyor? - Gündeme dair onlarca soruyu Muharrem Coşkun soracak, Melih Gökçek canlı yayında cevaplandıracak. Kırmızı Masa Bu Akşam saat 'da Akit TV'de!

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=NiKzTRw7d_I

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.