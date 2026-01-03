Devasa gemi Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı
Çanakkale Boğazı’ndan seyir halindeyken geçiş yapan 201 metre uzunluğundaki MSC GIANNA III isimli konteyner gemisinde makine arızası meydana geldi.
İtalya’dan Tekirdağ’a giden Panama bayraklı 201 metre uzunluğunda 'MSC GIANNA III' konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Kumkale önlerinde makine arızası yaptı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ’Kurtarma-17’ ve ’Kurtarma-18’ römorkörü sevk edildi.
Boğaz'ı geçecek diğer gemiler, arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Karanlık Liman demir sahasına demirletildi.