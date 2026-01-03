  • İSTANBUL
Gündem

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan üniversite öğrencisi Cemal Mert S., tutuklandı.

Memleketi Aydın'da tatilde olduğu sırada gözaltına alınan üniversite öğrencisi Cemal Mert S., sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Cemal Mert S.'nin sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede öğrencinin memleketi Aydın'da bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Cemal Mert S.'yi yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal Mert S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8
Yorumlar

Yorumlar

vatan

Allah bunların şerlerinden. gençliği korusun

erg

CHP koş hemen
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
