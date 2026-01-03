CHP’nin kodamanları gariplerin evine çöktü

HABER MERKEZİ

Kooperatif vurgunu kapsamında tutuklanan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yönelik soruşturma gündemdeki yerini korurken, talanın ucu CHP Genel Merkezi’ne uzandı. Akit’in ele geçirdiği belgelere göre, İzmir Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi 3. Etap Kentsel Dönüşüm Alanında, özellikle bölgedeki dar gelirli hak sahiplerine daha uygun koşullarda ev sağlamak için başlatılan projedeki ultra lüks konutların CHP milletvekillerine peşkeş çekildiği ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketi İZBETON A.Ş. işbirliğinde yürütülen “New Town İzmir” adlı projede inşa edilecek ultra lüks konutların, aralarında adeta “emirlik” kuracak kadar taşınmazı olduğunu deşifre ettiğimiz CHP Meclis Grup Başkanvekili Murat Emir ile Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun yanı sıra çok sayıda CHP’li vekil arasında paylaşıldığı öğrenildi. Kooperatifleşme modeliyle başlatılan ve açık yüzme havuzu, spor aktivite alanları, 7/24 güvenlik sistemi, otopark gibi çok sayıda avantajı bulunan 11201 ada 11 parsel ile 11200 ada 6 parseldeki 3+1 dairelere çöken CHP’lilere ait liste pes dedirtti.

11201/11 PARSELE ÇÖKMÜŞLER

İşte Uzundere 3. Etap kooperatifine ait olduğu öne sürülen ve CHP’li üst düzey isimler ile tutuklu eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın konut sahibi olduğu 11201 ada 11 parselde şu isimler yer alıyor:

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, I Blok 11 Kat, 3+1 daire.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, B Blok, 12. Kat, 3+1 daire.

CHP Aydın milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Süleyman Bülbül, I Blok, 10. Kat, 3+1 daire.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, A Blok 10. Katta 3+1 daire.

Kooperatif vurgununda tutuklanan Cumhuriyet Halk Partisi eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, B Blok, 13. Kat, 3+1 daire.

Şenol Aslanoğlu’nun kayınbiraderi Taner Önder, C Blok 5. Kat, 3+1 daire.

CHP 27. Dönem Tunceli Milletvekili ve PM üyesi Polat Şaroğlu kardeşi Erdal Şaroğlu, C Blok, 8. Kat, 3+1 daire…

C Blok 9. Katta yer alan 3+1 dairenin sahibi olarak görülen “Seyit” isimli şahıs ile B. Blok 10. Katta bulunan 3+1 dairenin sahibi olarak görülen “Burhanettin” isimli şahsın, CHP’li üst düzey bir yönetici olduğu ifade ediliyor.

11200/6 PARSEL DE CHP’YE PEŞKEŞ

11200 ada ve 6 nolu parselde yer alan ve hepsi 3+1, lüks dairelerden oluşan diğer dairelere çöken CHP’liler ise şöyle:

CHP Balıkesir milletvekili Ensar Aytekin, B Blok 9. Kat.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, B Blok, 11. Kat.

Yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanıp serbest bırakılan CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, C Blok, 12. Kat.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, C Blok, 11. Kat.

A Blok, 7. Katta bulunan 3+1 dairenin sahibi olarak görülen “Oğuz” isimli şahıs hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.

YÖNETİCİLERE KIYAK KONUT

Kooperatifin yapımını üstlenen ve halen tutuklu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, J Blok, 10. Kat, 3+1 daireyi kendisine ayırırken, diğer yöneticiler ise şu konutları kaptı.

S.S. Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Deniz, A Blok, 11. Kat, 3+1 daire.

S.S. Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi kurucularından Ayşe Cansu Ayhan, H Blok, 9. Kat, 3+1 daire.

Sandalyeci A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Başterzi, J Blok, 9. Kat, 3+1 daire.

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu eski Başkanı Hüseyin Cengiz’in F Blok, 10. Kat ile F. Blok 10. Katta olmak üzere iki adet 3+1 dairesi bulunuyor.