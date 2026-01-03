FETÖ ve DEAŞ'tan aynı taktik! "Diyanet'e bağlı camilere..."

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu hain saldırıda öldürülen 6 teröristin DEAŞ'ın ideolojik propagandasını yapan dergileri okudukları ve sözde mescit adı altındaki örgüt evlerine gittikleri ortaya çıktı.

İddianamede, zanlıların DEAŞ ideolojisini benimsedikleri, örgütsel toplantılara katıldıkları, dijital iletişim uygulamaları üzerinden temas kurdukları ve silah teminine yönelik faaliyetlerde bulundukları detaylı şekilde belirtildi.

Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerine ve ideolojik arka planına ilişkin Sabah'a konuştu.

DEAŞ'ın da sahip olduğu anlayışın, İslam'ın emirlerini ve metotlarını bir kenara bıraktığını belirten Keleş, "İslam'ı çok farklı ve İslam'dan uzak bir şekilde yorumluyorlar. Buna tekfir etme deniliyor. İslam'ı kendileri gibi algılamayan herkesi tekfir eden yani 'kâfir olmakla' suçlayan bir zihniyetleri var. Yani itikatları problemli" dedi. DEAŞ zihniyetinin Türkiye'yi kaosa sürüklemek istediğini vurgulayan Keleş, "Bu nedenle çocuklarını devletimizin okullarına göndermeyi reddediyorlar. Diyanet'e bağlı camilere de gitmeyip kendi kapalı devre ibadethanelerinde (hücre evi) ibadetlerini yapıyorlar. Bunlar oldukça radikal bir grup" ifadelerini kullandı.