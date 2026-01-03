  • İSTANBUL
Gündem FETÖ ve DEAŞ'tan aynı taktik! "Diyanet'e bağlı camilere..."
FETÖ ve DEAŞ'tan aynı taktik! "Diyanet'e bağlı camilere..."

Yalova'da 3 polisimizin şehit olduğu DEAŞ saldırısının ardından sapkın örgütün faaliyetleri yeniden gündeme geldi. FETÖ ile DEAŞ'ın benzer yapılara sahip olduğunu söyleyen uzmanlar, tekfir ve bozuk itikat vurgusu yaptılar.

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu hain saldırıda öldürülen 6 teröristin DEAŞ'ın ideolojik propagandasını yapan dergileri okudukları ve sözde mescit adı altındaki örgüt evlerine gittikleri ortaya çıktı.

İddianamede, zanlıların DEAŞ ideolojisini benimsedikleri, örgütsel toplantılara katıldıkları, dijital iletişim uygulamaları üzerinden temas kurdukları ve silah teminine yönelik faaliyetlerde bulundukları detaylı şekilde belirtildi.

Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerine ve ideolojik arka planına ilişkin Sabah'a konuştu.

DEAŞ'ın da sahip olduğu anlayışın, İslam'ın emirlerini ve metotlarını bir kenara bıraktığını belirten Keleş, "İslam'ı çok farklı ve İslam'dan uzak bir şekilde yorumluyorlar. Buna tekfir etme deniliyor. İslam'ı kendileri gibi algılamayan herkesi tekfir eden yani 'kâfir olmakla' suçlayan bir zihniyetleri var. Yani itikatları problemli" dedi. DEAŞ zihniyetinin Türkiye'yi kaosa sürüklemek istediğini vurgulayan Keleş, "Bu nedenle çocuklarını devletimizin okullarına göndermeyi reddediyorlar. Diyanet'e bağlı camilere de gitmeyip kendi kapalı devre ibadethanelerinde (hücre evi) ibadetlerini yapıyorlar. Bunlar oldukça radikal bir grup" ifadelerini kullandı.

Karadenizli

Kardeşim deaş mossad cıa ve mı6 gibi istihbarat ların kurduğu Terorist bir örgüttür. Feto de aynıydı Müslüman Terorist olamaz Masum insanları öldüremez Bunun Camilerde Halka böyle anlatılması lazım Dini farklı yorumluyor deyip Dinin içindenmiş gibi göstermek demek olur. Diyanet ve İlahiyatlar nerde ne zaman konuşacaklar. Bir zaman Camide müftü vaaz ederken Bunları Muslümanlıkta aşırılık olarak ifade etti Cuma namazından sonra müftüyü bekledim bastım fırçayı Yeter artık Sayın Cumhurbaşkanımız ilahiyat ve Diyanete her türlü imkanı sağlamış artık vazifelerini ve Misyonlarını yerine getirsinler. Camilerde olur olmaz mevlüt okutacaklarına bu Teroristleri halka anlatsınlar.
