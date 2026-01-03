Beşiktaş'a kötü haberi verdiler: Galatasaray işi resmiyete döktü! Noa Lang hamlesi
Galatasaray, Napoli'nin kanat oyuncusu Noa Lang'ı transfer gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar Noa Lang transferi için resmi görüşmelere başladı.
Beklenmedik gelişme City'den duyuruldu: Bernardo Silva'yı isteyen Galatasaray'a haber var: Satıyorlar!
Ara transfer hazırlıklarına start veren Galatasaray transfer sezonunun resmi olarak başlamasının ardından harekete geçti. Galatasaray, Napoli'nin kanat oyuncusu Noa Lang için nabız yoklamaya başladı. 26 yaşındaki futbolcu, bir dönem Beşiktaş'ın alt yaş takımında forma giymişti!
Öte yandan Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang'ın Temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı.
Yönetimin, hücum hattını güçlendirmek adına 25 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer listesinin üst sıralarına aldığı belirtiliyor.
Napoli sezon başında PSV'ye 25 milyon euro ödeyerek Noa Lang'i kadrosuna katmıştı. Hollandalı sol kanat oyuncusuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı. Fakat şu ana kadar işler pek planlandığı gibi gitmedi.
1.70 boyundaki oyuncu, 13 Serie A mücadelesinde şans buldu. Ama sadece 439 dakika sahada kalabildi. 1 golü var.
