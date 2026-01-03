  • İSTANBUL
Beşiktaş'a kötü haberi verdiler: Galatasaray işi resmiyete döktü! Noa Lang hamlesi
Emrah Savcı

Beşiktaş'a kötü haberi verdiler: Galatasaray işi resmiyete döktü! Noa Lang hamlesi

Galatasaray, Napoli'nin kanat oyuncusu Noa Lang'ı transfer gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar Noa Lang transferi için resmi görüşmelere başladı.

Foto - Beşiktaş'a kötü haberi verdiler: Galatasaray işi resmiyete döktü! Noa Lang hamlesi

Ara transfer hazırlıklarına start veren Galatasaray transfer sezonunun resmi olarak başlamasının ardından harekete geçti. Galatasaray, Napoli'nin kanat oyuncusu Noa Lang için nabız yoklamaya başladı. 26 yaşındaki futbolcu, bir dönem Beşiktaş'ın alt yaş takımında forma giymişti!

Foto - Beşiktaş'a kötü haberi verdiler: Galatasaray işi resmiyete döktü! Noa Lang hamlesi

Öte yandan Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang'ın Temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı.

Foto - Beşiktaş'a kötü haberi verdiler: Galatasaray işi resmiyete döktü! Noa Lang hamlesi

Yönetimin, hücum hattını güçlendirmek adına 25 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer listesinin üst sıralarına aldığı belirtiliyor.

Foto - Beşiktaş'a kötü haberi verdiler: Galatasaray işi resmiyete döktü! Noa Lang hamlesi

Napoli sezon başında PSV'ye 25 milyon euro ödeyerek Noa Lang'i kadrosuna katmıştı. Hollandalı sol kanat oyuncusuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı. Fakat şu ana kadar işler pek planlandığı gibi gitmedi.

Foto - Beşiktaş'a kötü haberi verdiler: Galatasaray işi resmiyete döktü! Noa Lang hamlesi

1.70 boyundaki oyuncu, 13 Serie A mücadelesinde şans buldu. Ama sadece 439 dakika sahada kalabildi. 1 golü var.

