Yavaş, yeni yıla satarak başladı

7 yıldır Ankara’da göze görünür bir yatırıma imza atmayıp, sürekli hazırdan yiyen CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin 60 milyar lirayı aşkın taşınmazını haraç mezat elden çıkarmıştı. Yeni yıla da taşınmaz satış ihalesiyle girdi. İhale ilanında, 22 Ocak 2026 tarihinde, Çankaya, Mamak, Pursaklar, Etimesgut, Akyurt ve Altında ilçelerinde bulunan ABB’ye ait 36 taşınmazın 501 milyon 270 bin muhammen bedelle satılacağı duyuruldu.

PARA NEREYE GİDİYOR?

Satışlara tepki gösteren AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, şunları söyledi: “ABB’nin bütçesi 100 milyar civarındaydı. Bunun yanında şimdiye kadar 60 küsur milyarlık taşınmaz satışı yapılmış. Yavaş iki seçimde de ‘Ankara’da kaynak var. Bu kaynaklar doğru yere kullanılmıyor. Ben geleceğim, bu kaynakları doğru yere kullanacağım. Havalimanı metrosunu da, otoyollarımı da, Ulus’un Kent Meydanı’nı şöyle yapacağım, böyle yapacağım’ diye bir sürü vaatte bulunmuştu. Fakat bir hizmeti maalesef göremiyoruz. Trafikte, içme suyunda göremiyoruz. Yeşil alanda da göremiyoruz. Ondan sonra, kentsel dönüşüm çerçevesinde 50 bin civarında konut yapacağı sözünü vermiş, temellerini atmıştı. Fakat yapılan konut sayısı 500 yüzü geçmedi maalesef. Dolayısıyla verilen hiçbir söz yerine getirilmediği gibi şehre dair her şeyde dünkü konforumuzdan uzaklaştığımızı görüyoruz. Borçlar da ciddi manada artmış. Bu paralar nereye gidiyor göremiyoruz.

ORTADA HİZMET YOK

ABB AK Parti Grup Sözcüsü Av. Fatih Ünal da şunları dile getirdi: “Mansur Yavaş hangi projeleri yapmış? Gayrimenkul satışlarının parasını ne yapmış? Metro konusunda, Ankaray konusunda hiçbir yatırım göremiyoruz. Mevcut metrolar, Ankaray’lar bozuluyor, yollarda kalıyor otobüslerimiz. Otobüslerle ilgili sözleri var yeni dönemde. ‘Bedava yapacağım’ diye. Taşınmaz satışı yapıp duruyor ama ortada hizmet yok.

ANKARA İFLAS EDİYOR

60 küsur milyarlık taşınmaz sattı. Aynı zamanda bir sürü bütçe aldı devletten. Bunları ne yapmış? Bunları sorgulamak lazım. Yani bence Sayıştay uzmanlarının da, mülkiye müfettişlerinin de bunu artık sorması gerekiyor. Kamuoyunun, Ankaralıların bunu sorması gerekiyor. Mansur Yavaş’ın nasıl bir belediyecilik yaptığını göstermesi gerekiyor. Ama 7 yılda maalesef Ankara geriye gitti. Çöplerle, suyla, çamurla, yollarla ilgili herhangi bir şey yapılabilmiş değil. Toplu taşıma en kötü dönemini yaşıyor. Bu Ankara’nın iflasıdır.”