ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta art arda patlama sesleri duyuldu. Şehrin çeşitli bölgelerinden duman yükseldiği ifade edilirken patlamaların kaynağına ve olası can kaybı ya da hasara ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD HELİKOPTERLERİ GÖRÜLDÜ İDDİASI

Yerel kaynaklar ve sosyal medya paylaşımlarında, patlamaların yaşandığı sırada ABD Deniz Piyadelerine ait helikopterlerin Karakas semalarında görüldüğü öne sürüldü. Ancak iddiaya ilişkin ABD makamlarından veya Venezuela yönetiminden doğrulama gelmedi.

MADURO SON RÖPORTAJINDA "DİYALOGA HAZIRIZ" DEMİŞTİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, son röportajında uyuşturucu kaçakçılığı, petrol ve göç konularında ABD ile diyalog ihtimalinin sorulması üzerine, "İstedikleri yerde ve istedikleri zaman diyaloğa hazırız" cevabını vermişti. Maduro, iki ülkenin de "elindeki verilerle ciddi bir şekilde görüşmeye başlamasının zamanının geldiğini" vurgulamıştı.

Maduro, "ABD hükümeti, sözcülerinin çoğuna da söylediğimiz gibi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda ciddi bir anlaşmayı görüşmek istiyorlarsa biz hazırız" dedi.

Maduro, ABD'nin aylardır süren yaptırım ve askeri baskı kampanyasıyla hükümetini devirmeye ve Venezuela'nın geniş petrol rezervlerine erişmeye çalıştığı yönündeki iddialarını da yineledi.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı üzerine, ABD'nin Karayipler'deki askeri hareketliliği önemli ölçüde arttı.

Washington yönetimi, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan büyük bir deniz gücü gönderdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu belirtirken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD'nin, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini öne sürdüğü Cartel de los Soles isimli suç örgütünü "Yabancı Terörist Örgütler" listesine dahil etmesinin ardından, Caracas yönetimi bu adımı ülkeye müdahale için bahane yaratma girişimi olarak nitelendirdi.

Ardından Trump, uyuşturucu kaçakçılarının ülkeye erişimini denizden büyük oranda kısıtladıklarını ve onları çok yakında karadan da durduracaklarını belirtti.

Trump'ın 29 Kasım'da Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını açıklaması üzerine ise Venezuela "egemenlik ihlali" gerekçesiyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) şikayette bulunduğunu bildirdi.