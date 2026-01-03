  • İSTANBUL
Müslüman Amerikalı Miras Ayı ilan edildi. Amerikalı müslümanlar 'ilkleri' yaşıyor
Aktüel

Müslüman Amerikalı Miras Ayı ilan edildi. Amerikalı müslümanlar 'ilkleri' yaşıyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Müslüman Amerikalı Miras Ayı ilan edildi. Amerikalı müslümanlar 'ilkleri' yaşıyor

Zohran Mamdani'nin yemin ederek göreve başlamasının ardından New York Eyaleti, ilk kez "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı resmen ilan etti. Bu kapsamda, New York City Hall yeşil ışıkla aydınlatıldı. Vali Kathy Hochul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müslüman toplumun dayanıklılığı, merhameti ve topluma sunduğu katkılar eyaletimizi daha güçlü kılıyor." ifadesini kullandı.

Zohran Mamdani'nin yemin ederek göreve başlamasının ardından New York Eyaleti, ilk kez "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı resmen ilan etti. Bu kapsamda, New York City Hall yeşil ışıkla aydınlatıldı. Aydınlatma, Vali Kathy Hochul tarafından yayımlanan bildiriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi ve eyalet genelinde 16 simge yapı etkinlik kapsamında ışıklandırıldı.

Hochul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı kutlamak amacıyla eyalet genelinde yeşil ışıkla aydınlatılan simgesel yapıların fotoğraflarına yer verdi. Vali Hochul, "Müslüman toplumun dayanıklılığı, merhameti ve topluma sunduğu katkılar eyaletimizi daha güçlü kılıyor." ifadesini kullandı.

ABD’de her yıl ekim ayında Müslüman Amerikalıların topluma sunduğu katkıları görünür kılmak amacıyla anılan 'Müslüman Amerikalı Miras Ayı', Zohran Mamdani’nin yemin ederek göreve başlamasının ardından resmen ilan edildi. Bu gelişmenin ardından New York City Hall, farkındalık oluşturmak amacıyla yeşil ışıkla aydınlatıldı.

Müslüman Amerikalı Miras Ayı (Muslim American Heritage Month), Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl ekim ayında anılan bir farkındalık dönemidir. Bu ay, Müslüman Amerikalıların ABD tarihine, kültürüne ve toplumsal hayatına yaptıkları katkıları görünür kılmayı amaçlar. Bilim, tıp, sanat, edebiyat, sivil haklar, eğitim, spor ve iş dünyası gibi pek çok alanda Müslüman Amerikalıların önemli roller üstlendiğine dikkat çekilir.

Bu farkındalık ayının temel amacının Müslüman Amerikalılara yönelik önyargıları azaltmak, toplum içindeki çeşitliliği vurgulamak ve yanlış algılarla mücadele etmek olduğu biliniyor.

