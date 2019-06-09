Et yerine soya yiyor olabiliriz.. Bu detaya dikkat!

Paranın insan sağlığından daha değerli olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Durum öyle ki, fazla para kazanmak adına bütün besinlerin içeriği değiştiriliyor veya orijinaline benzer bir lezzetle üretiliyor. Lahana, tarçın, kimyon, pirinç gibi besinlerin arasına yeni bir isim katıldı: kıyma.

Dolandırıcılar, çeşnili, baharatlı etleri ya da kıymaları gerçeğine yakın şekilde üretebiliyorlar. Kıymanın içine soya ve talaş karışımı ekliyorlar. Soya tadını verirken, talaş da gramajını artırıyor. Bu sayede normal kıymadan elde edecekleri gelirin 3 katını elde etmiş oluyorlar.

Sahteciliğin önüne geçmek için ne yapmalı?

Güvenilir ve tanınan yerlerden alışveriş yapılmalı

Paketlenmiş ürün yerine taze çekim kıyma tercih edilmeli

Alışveriş yapılacak yer iyi seçilmeli, mutlaka kasaplardan satın alınmalı

Köfte tarzı karışımlardan mümkün olabildiğince uzak durulmalı

Sağlıcakla kalın..