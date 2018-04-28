Et yemeyenler daha uzun yaşıyor

Eğer et yenilmezse erken ölümlerin üçte birinin önlenebileceği belirlendi. ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmaya göre vejetaryen tipi beslenme yılda bir milyon ABD'linin hayatta kalmasına yardımcı oluyor.

Son 10 yılda yapılan bilimsel çalışmalara göre vejetaryen beslenmeyle kronik hastalıklar arasında çok küçük bir bağ var. Zira vejetaryenler kalp ve diğer sorunlara yol açan doymuş yağı daha az tüketiyor.

Harvardlı bilim insanları, örneğin ABD'de insanların beslenmesinden eti çıkardığı takdirde, bir milyon kişinin hayatının kurtulacağını tespit etti. Uzmanlar yıllardır en iyi beslenme biçimini araştırıyor. ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre önde gelen dört ölüm nedeninin sağlıklı bir yaşam tarzıyla önlenebileceği belirtiliyor.

Harvard'daki araştırmacılar, yeni bulgularının insanların bitki temelli bir diyetin yararlarının sanıldığından daha fazla olduğu belirtildi. Vejetaryenler daha az doymuş yağ tüketirken, et yiyenlere oranlar daha fazla C ve E vitamini, lif, folik asit, potasyum, magnezyum alıyor.

Sonuç olarak kötü kolesterolü düşük olan vejetaryenlerin tansiyonları normal, vücut kitle indeksleri düşük. Bu da uzun ömürlü olmaya yardımcı ve kişiyi kronik hastalıklardan koruyor.

Harvard Tıp Okulu'nda epidemiyoloji ve beslenme profesörü olan Dr. Walter Willett, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili "Burada fiziksel aktivitelerden veya sigara içmekten bahsetmiyoruz, sadece kanserden kaynaklanan ölümler de değil. Sağlıklı beslenmenin baktığımız neredeyse her şeyle ilişkili olduğunu görüyoruz."