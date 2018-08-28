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Et ve Süt Kurumu'ndan flaş şarbon açıklaması

Et ve Süt Kurumu'nca (ESK) kurbanlık olarak Brezilya'dan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki özel çiftliğe getirilen yaklaşık 3 bin 959 büyükbaştan 50'sinin şarbon sonucu telef olmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

28 Ağustos 2018 Salı 11:13
Et ve Süt Kurumu'ndan flaş şarbon açıklaması

Et ve Süt Kurumu tarafından kurbanlık olarak satılmak üzere Brezilya'dan 3 bin 959 büyükbaş getirilerek, Kurban Bayramı öncesi Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki özel çiftliği kiralanıp, yediemin olarak bırakıldı. Buradan alınıp, başkentin Sincan ilçesi ile değişik yerlerinde kurbanlık olarak kesimi yapılan 3 bin 959 büyükbaştan yaklaşık 50'si, şarbon nedeniyle telef olmaya başladı. Çiftlikte araştırma yapan Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, telef olan yaklaşık 50 büyükbaştan örnekler alarak, incelemeye gönderdi. İncelemenin ardından çiftlik ve çevresi, şarbon şüphesiyle karantinaya alındı. Çiftliğin girişine ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Bu mahallede şarbon hastalığı vardır' yazılı levha asıldı.

ESK: ETLERİN PİYASAYA SÜRÜLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

ESK tarafından yapılan yazılı açıklamada ise hastalıklı etlerin imha edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Ankara Gölbaşı İlçesi Ahiboz Mahallesinde bulunan özel sektöre ait bir işletmeye Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen 3 bin 959 adet büyükbaş kesimlik hayvan getirilmiştir. Kesimi yapılan hayvanların veteriner hekimler tarafından yapılan muayenesi sonucu numune alınarak Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderilmiş ve sonuç Anthrax (Şarbon) yönünden pozitif çıkmıştır. Kesilen hayvanlara ait karkas etler Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü elemanları gözetiminde imha edilmiş, işletmeye karantina uygulanarak tüm giriş ve çıkışlar yasaklanmış, geriye kalan hayvanların aşılama işlemleri tamamlanmıştır. Söz konusu etlerin piyasaya sürülmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hastalığın çiftlik dışındaki başka hayvanlara bulaşmaması için de gerekli bütün tedbirler alınmış olup, endişe edecek bir durum bulunmamaktadır."

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 11:13
  1. Ankara
  2. Et ve Süt Kurumu (ESK)
  3. Şarbon
  4. Şarbon hastalığı
  5. açıklama

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