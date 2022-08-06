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Ekonomi Et ve Süt Kurumu'nda yeni etiketler raflarda yerini aldı
Ekonomi

Et ve Süt Kurumu'nda yeni etiketler raflarda yerini aldı

Et ve Süt Kurumu, kuzu eti fiyatlarında yüzde 25 indirime gitti. Satış noktalarında uygulanan indirime ilgi büyük oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 07:01:00 -
Et ve Süt Kurumu'nda yeni etiketler raflarda yerini aldı

Yapılan indirime ilgi büyük oldu. Et ve Süt Kurumu'nun önünde kuyruklar oluştu.

Et ve Süt Kurumu hem tüketici hem de üretici adına daha fazla kazanç sağlamayı hedefledi. Kuzu dışında koyun ve toklu etinde de indirim uygulandı. Peki, yeni fiyat etiketleri ne oldu? Gövde kuzunun fiyatı 129.75 TL'den 98 TL'ye düştü. Kuzu pirzolanın fiyatı da 181 TL den 137 TL ye düştü. Kuzu güveç 85, koyun güveç 67, kuzu kol 101, gövde koyun 74, koyun kol 75, koyun gerdan da 68 TL'ye satılıyor.

Et ve süt kurumunda yapılan indirim tüketicinin yüzünü güldürdü. Peki, indirim kasaplardaki fiyatları etkiledi mi? İstanbul'da bir kasapta fiyatlara baktığımızda kuzu but 165, kuzu kol 160, kuzu pirzola 220, kuzu gerdan 153, kuzu incik 175, kuzu fileto 173, kuzu kuşbaşı ise 204 TL'den satılıyor.

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