Et ve süt kurumu kurban fiyatları

Et ve Süt Kurumu kurbanlıkları kaçtan alacak? Kurban bayramı milyonlarca kurbanlık satışa sunuldu. Ancak tüm hayvanlar satılmadı. Yetiştiriciler ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu’nun kaç liradan alınacağını araştırmaya başladı. Pek çok kişi “Et ve Süt Kurumu kurbanlıkları kaçtan alacak?” , “Elde kalan kurbanlıklar kaça alınacak?” , “Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor.