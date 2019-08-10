Et kavurma tarihi! En lezzetli kavurma nasıl pişirilir? İyi bir kavurma nasıl olur?

Şimdiden tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlarız. Allah sevdiklerimizle nice bayramlara kavuştursun. Kurban bayramında olmazsa olmazımız kavurmadır. Lokum gibi pişen kavurmayı herkes yemek ister. Peki Kavurma nasıl yapılır? En lezzetli kavurma nasıl yapılır? Kurban Bayramına özel kavurma tarifi ve saklama yöntemi, Kuzu kavurma nasıl yapılır? Saç kavurma nasıl yapılır? İyi bir kavurma nasıl olur? İşte tam kıvamında lokum gibi kavurma pişirmenin püf noktaları…

Kurbanlık etlerimizin sert olan kaburga kol but kısımlarından ve parça etlerden ufak ufak etlerimizi doğruyoruz. Tuz koymadan su koymadan tencereye koyalım ilk 15 dakika yüksek ateşte sonra 3 saat kısık ateşte pişirelim. Sonra tencereyi kenara koyup kenarda soğumasını bekleyin. Ilık halde üzerinden yağını alın. Poşetlemeden önce tuz atın hemen dolaba koymayın bekleyin soğusun sonra buzluğa koyun kullanmadan bir gün önce buzluktan dolabın kahvaltılık gözüne çıkartın dilim dilim yiyin afiyet olsun.

"Hayvan otlarken aldığı lezzetler yağlarında saklanır"

Öte yanda İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi ve Aşçılık Okulu Mezunları Derneği Başkanı (ASOMDER) Levent Demirçakmak, "Kavurmayı buttan yapıyoruz. But hayvanın yağsız kısmıdır, hareket ettiği için kas vardır. Bunu lezzetlendirmek ve aromatik lezzeti olduğu için hayvanın iç yağından faydalanıyoruz. Hayvan otlarken aldığı lezzetler yağlarında saklanır. O yüzden iç yağdan kavurmaya ekleyeceğiz" dedi. Kavurmanın hemen suyunu salmaması için önce tencereyi ardından da yağı iyice kızdırmak gerektiğini söyleyen Levent Demirçakmak şöyle devam etti: "2 kilo ete 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı kullanacağım biraz da kuyruk yağı katacağım. Uzun süreli pişireceğim ve sulu bir kavurma istiyorum o yüzden soğan ve sarımsak ile lezzetlendireceğim. Eti tencereye koyduğumuz zaman her tarafı kahverengi olana kadar sulandırmamak için sürekli karıştırma yapmıyorum. Soğanı etle atarsak sulandırır. Yaklaşık 1 buçuk saat pişireceğim. Eskiler 'yemekle birlikte pişin' der. Kısık ateşte uzun süreli bir pişirme yaptık."