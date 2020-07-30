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Et dolapta kaç gün bekler? | Kurban eti buzdolabında kaç gün kalır?

Et buzdolabında bozulur mu? Kurban bayramında en çok merak edilen konuların başında ise kırmızı etin buzdolabında kaç gün muhafaza edileceği geliyor. Birçok kişi “Pişmemiş et buzdolabında kaç gün bekler?” , “Et kaç günde bozulur?” , “Derin dondurucuda kırmızı et kaç ay taze kalır?” , “Et dolapta kaç gün bekletilir?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 12:46:00 -
Et dolapta kaç gün bekler? | Kurban eti buzdolabında kaç gün kalır?

Kurbanlık hayvan kesenler ve evlerine et gelenlerin en çok merak ettiği konu kırmızı etin ne kadar süre taze kalacağı oluyor. Vatandaşlar sık sık internette “Et kaç gün dolapta bekler” , “Buzlukta et kaç ay kalır?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Et dolapta kaç gün bekler? | Kurban eti buzdolabında kaç gün kalır?

Kurban bayramında kesilen etlerin 3-4 saat serin bir yerde bekletildikten sonra pişirilmesi tavsiye edilir. Kurban kesildiği gün genellikle dağıtılır. Hem kurban kesenler hem de evlerine et gelenler kırmızı etleri kaç gün ne şekilde muhafaza etmeleri gerektiğini araştırıyor.

Kırmızı et ortalama 4°C’lik bir buzdolabında 5 güne kadar muhafaza edilebilir. Ancak uzmanlar etin bozulmaması, tazeliğini koruyabilmesi için tek pişirimlik porsiyonlara bölüştürüldükten sonra poşetlenip derin dondurucuya atılması gerektiğini belirtiyor.

Kırmızı et kaç ay buzlukta saklanabilir?

Derin dondurucuda kırmızı et 6-12 ay süreyle tazeliğini koruyor.

Köfte: 6 ay

Pirzola:  1 yıl

Karaciğer, böbrek: 4 ay

Biftek: 8 ay

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