Kurbanlık hayvan kesenler ve evlerine et gelenlerin en çok merak ettiği konu kırmızı etin ne kadar süre taze kalacağı oluyor. Vatandaşlar sık sık internette “Et kaç gün dolapta bekler” , “Buzlukta et kaç ay kalır?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Et dolapta kaç gün bekler? | Kurban eti buzdolabında kaç gün kalır?

Kurban bayramında kesilen etlerin 3-4 saat serin bir yerde bekletildikten sonra pişirilmesi tavsiye edilir. Kurban kesildiği gün genellikle dağıtılır. Hem kurban kesenler hem de evlerine et gelenler kırmızı etleri kaç gün ne şekilde muhafaza etmeleri gerektiğini araştırıyor.

Kırmızı et ortalama 4°C’lik bir buzdolabında 5 güne kadar muhafaza edilebilir. Ancak uzmanlar etin bozulmaması, tazeliğini koruyabilmesi için tek pişirimlik porsiyonlara bölüştürüldükten sonra poşetlenip derin dondurucuya atılması gerektiğini belirtiyor.

Kırmızı et kaç ay buzlukta saklanabilir?

Derin dondurucuda kırmızı et 6-12 ay süreyle tazeliğini koruyor.

Köfte: 6 ay

Pirzola: 1 yıl

Karaciğer, böbrek: 4 ay

Biftek: 8 ay