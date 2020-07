Et dolapta kaç gün bekler? | Kurban eti buzdolabında kaç gün kalır?

Et buzdolabında bozulur mu? Kurban bayramında en çok merak edilen konuların başında ise kırmızı etin buzdolabında kaç gün muhafaza edileceği geliyor. Birçok kişi “Pişmemiş et buzdolabında kaç gün bekler?” , “Et kaç günde bozulur?” , “Derin dondurucuda kırmızı et kaç ay taze kalır?” , “Et dolapta kaç gün bekletilir?” sorularının cevaplarını araştırıyor.