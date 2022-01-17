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Kadın - Aile Et benlerini döken tarif!
Kadın - Aile

Et benlerini döken tarif!

Et benleri, ağrı ve acıya yol açmayan, kansere dönüşmeyen ben türleridir.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 20:29:00 - 2022-01-17 20:32:19
Et benlerini döken tarif!

Evde kendi hazırladığınız doğal yöntemlerle de et benlerinden oldukça kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. 

Et benleri, ağrı ve acıya yol açmayan, kansere dönüşmeyen ben türleridir. Saplı ben olarak da bilinen et beni, çoğunlukla cildin kıvrım yaptığı boyun ve koltuk altı bölgelerinde görülür. Ailesinde et beni olan kişilerde daha sık rastlanan et beni, çoğunlukla cilt rengindedir ve cilt altında kökü bulunmaz.

Et benlerini patır patır döken tarif!

Limon suyu yöntemi ile et beni tedavisi

Limonun asidik etkisi ve ph değerinin düşüklüğünden dolayı et benlerinin kurumasını sağlar.

Malzemeler

  • Yarım limon suyu
  • Pamuk

Limon suyu yöntemi uygulama

Öncelikle pamuğu taze sıkılmış limon suyuna batırarak, et benlerinin üzerinde uyguluyoruz. Tonikleme işlemi bittikten sonra limon suyunun kurumasını bekliyoruz. Bu işlemi günde 2-3 kez uyguladıktan sonra et benlerinin bir ayda yok olduğunu göreceksiniz.

Aspirin yöntemi ile et beni tedavisi

Eczanelerden kolayca bulabileceğiniz bu aspirin, et benlerinin düşmesine yardımcı olacak oldukça basit bir yöntemdir.

Malzemeler

  • Aspirin
  • Yara bandı veya tıbbi bant

Öncelikle aspirinin bir tabletini bir kapta ezerek toz haline getiriyoruz. Daha sonra aspirini et benlerinin üzerine koyarak, yara bandı ya da herhangi bir tıbbi bant ile üzerini kapatıyoruz. Bu işlemi düzenli bir şekilde gerçekleştirdiğinizde et benlerinin kuruduğunu göreceksiniz.

Elma sirkesi yöntemi ile et beni tedavisi

Malzemeler

  • Elma sirkesi
  • Pamuk

Elma sirkesi yöntemi uygulama

Öncelikle elma sirkesini daha etkili hale getirmek için biraz ısıtıyoruz. Cildi yakmayacak bir şekilde ısıtılıp ılık hale getirilen elma sirkesini, pamuk yardımı ile et benlerinin üzerinde günde 3 kez olmak şartıyla uyguluyoruz. Bu işlemi her gün düzenli olarak uyguladığınızda, elma sirkesinin içinde bulunan asit sayesinde et benlerinin zaman içerisinde kurulduğunu ve döküldüğünü göreceksiniz.

 

 

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