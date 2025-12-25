  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yapay zekayla yapılan bu tuzağa kimse inanamadı! Cumhurbaşkanının sesini duyunca hayatının şokunu yaşadı!

Bir yanda LGBT tehlikesi bir yanda nikahsız birliktelikler! İlahiyat profesörü açık açık uyardı

‘Piyango haram değil’ diyen Özel modu değiştirdi! Dün mezarda rakı bugün kandil mesajı

50 bine yakın hükümlü salıveriliyor! Paket çıktı tahliyeler başladı

Bu zât CHP’li eski vekil ve Cumhuriyet yazarı… Uyuşturucu operasyonlarına “hayat tarzı” diye karşı çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupalı Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz

Bakan Kacır ilan etti: Türkiye için 'Yapay Zeka' miladı! İki dev birim kuruldu

Boş teneke diplomasi! Netanyahu’nun tıngırtısına Ankara’dan tokat gibi karşılık

Adli kontrol istenmişti: Sadettin Saran serbest bırakıldı

Zikzak çizen zihniyetin sonu: CHP'nin 'ucuz alkol' vaadettiği gençlik yollarda can pazarı kuruyor!
Yaşam Korkunç olay! Seyir halindeki cipin üzerine ağaç devrildi
Yaşam

Korkunç olay! Seyir halindeki cipin üzerine ağaç devrildi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kadıköy’de seyir halindeki bir cipin üzerine kaldırımdaki ağacın devrilmesi kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.

İstanbul Kadıköy’de korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeki bir cipin üzerine kaldırımdaki ağaç devrildi. Olay, Sahrayıcedit Mahallesi Omca Sokak'ta saat 0945 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan cipin üzerine kaldırımda bulunan ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri devrilen ağaç nedeniyle sokağı trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek yol kenarına aldı. Ağacın kaldırılmasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı. Olayda yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

Esenyurt'ta akan trafikte şaşırtan görüntü
Esenyurt'ta akan trafikte şaşırtan görüntü

Yerel

Esenyurt'ta akan trafikte şaşırtan görüntü

Mersin'de trafikte tartıştıkları aracın sürücüsünü darbeden 5 şüpheli yakalandı
Mersin'de trafikte tartıştıkları aracın sürücüsünü darbeden 5 şüpheli yakalandı

Yaşam

Mersin'de trafikte tartıştıkları aracın sürücüsünü darbeden 5 şüpheli yakalandı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23