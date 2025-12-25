Kuzey Kore lideri, askeri doktrinini güçlendirmek asil görevimiz dedi! Kore hükümeti nihai yanıtı verecek

Kim Jong-Un, bu yeni denizaltının inşasının tamamlanmasının kritik bir eşik anlamına geleceğini belirtti. 'Bu, Kuzey Kore’nin savaş caydırıcılığının ulaştığı boyutu hem halkımıza hem de düşmana açık şekilde gösteren, yeni bir çağın başlangıcı niteliğinde, kritik bir değişim olacaktır' diye konuşan lider, projenin sembolik öneminin altını çizdi. Ayrıca, 'Ülkemizin onurunu temsil eden ve güvenliğini mutlak suretle garanti altına alan nükleer kalkanı daha da güçlendirmek mevcut neslin asil görevidir' sözleriyle, nükleer silahlanmaya olan bağlılığını tekrarladı.

Kore hükümeti nihai yanıtını verecek

Lider, ABD’nin Güney Kore’nin nükleer denizaltı geliştirme planına verdiği onayı hatırlatarak, bu adımı bölgedeki istikrarsızlığı artıran saldırgan bir eylem ve güvenlik tehdidi olarak nitelendirdi. 'Bu nedenle donanmamızın modernizasyonu ve nükleer silahlanmanın hızlandırılması acil bir görev ve vazgeçilmez bir seçenektir' diyen Kim, bölgedeki güvenlik ortamının zorlu olduğunu savundu. Açıklamasında, düşmanların egemenlik ihlali durumunda 'ağır bir bedel' ödeyeceği ve askeri seçenek kullanmaları halinde 'acımasız bir misilleme' ile karşılaşacakları uyarısında bulundu.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı da ayrı bir açıklama yaparak, ABD Donanması'na ait bir nükleer denizaltısının Güney Kore’ye gelişini hatırlattı. Bakanlık, bölgedeki süregelen ABD nükleer tehdidinin, Kuzey Kore’nin stratejik misilleme kapasitesini hızla güçlendirmesini zorunlu kıldığını belirtti. Açıklamada, ABD’nin nükleer güç gösterilerine karşılık olarak 'simetri ve asimetri ilkeleri' çerçevesinde tedbirlerin değerlendirileceği ve uygulanacağı ifade edildi.

Nükleer denizaltılar uzun süre su altında kalabilmeleri, daha yüksek hızlara ulaşabilmeleri ve daha sessiz çalışmaları nedeniyle askeri açıdan ülkelere büyük avantajlar sağlıyor.