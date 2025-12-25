  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Çağlayan’da Alarm! Saran adliyeye gelmeden TOMA’lar dizildi. Bu sabah olağanüstü hareketlilik var
Gündem

Çağlayan’da Alarm! Saran adliyeye gelmeden TOMA’lar dizildi. Bu sabah olağanüstü hareketlilik var

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Çağlayan’da Alarm! Saran adliyeye gelmeden TOMA’lar dizildi. Bu sabah olağanüstü hareketlilik var

Sabahın erken saatlerinde İstanbul’da dikkat çeken bir tablo… Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından gözler Çağlayan Adliyesi’ne çevrildi.

Gözaltına alınan Saran, jandarma ekipleri eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Kontrollerin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na sevk edilen Saran, geceyi burada geçirdi. Sabah saat 09.00 sularında ise işlemleri için Çağlayan Adliyesi’ne getirilmesi bekleniyor.

Ancak asıl dikkat çeken gelişme, Saran adliyeye henüz gelmeden Çağlayan çevresinde yaşanan olağanüstü güvenlik hareketliliği oldu. Saat 06.00 itibarıyla, bölgeye peş peşe TOMA araçları sevk edildi, çevik kuvvet ekipleri adliye önünde ve girişlerinde konuşlandırıldı. Polisler, kalkanlarıyla birlikte adliye çevresinde güvenlik hattı oluşturdu.

Sadece dışarıda değil, adliyenin içerisinde de geniş güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. Koridorlarda görevli polis sayısının artırılması, olası bir kalabalık veya protestoya karşı hazırlık yapıldığı yorumlarına yol açtı.

Saran’ın adliyeye getirileceği saat yaklaşırken, kamuoyunda “neden bu kadar geniş güvenlik önlemi alındı?” sorusu da giderek daha fazla dillendiriliyor. Gündemin merkezine oturan dosya, hem spor camiasında hem de siyasi ve sosyal çevrelerde yüksek gerilimli bir bekleyişe neden olmuş durumda.

Tüm gözler şimdi Çağlayan’daki kritik gelişmelere çevrildi.

Kokain testi pozitif çıkan Steven Saran'ı destekleyen bir grup hükümet istifa sloganı attı
Kokain testi pozitif çıkan Steven Saran'ı destekleyen bir grup hükümet istifa sloganı attı

Gündem

Kokain testi pozitif çıkan Steven Saran'ı destekleyen bir grup hükümet istifa sloganı attı

CHP'nin seküler sermaye sevdası uyuşturucu dinlemiyor! Sadettin Saran'a apartopar sahip çıktılar!
CHP'nin seküler sermaye sevdası uyuşturucu dinlemiyor! Sadettin Saran'a apartopar sahip çıktılar!

Siyaset

CHP'nin seküler sermaye sevdası uyuşturucu dinlemiyor! Sadettin Saran'a apartopar sahip çıktılar!

Fenerbahçe’de koltuk alarmı! Saran tutuklanırsa yerine geçecek isim belli oldu
Fenerbahçe’de koltuk alarmı! Saran tutuklanırsa yerine geçecek isim belli oldu

Gündem

Fenerbahçe’de koltuk alarmı! Saran tutuklanırsa yerine geçecek isim belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23