Çağlayan’da Alarm! Saran adliyeye gelmeden TOMA’lar dizildi. Bu sabah olağanüstü hareketlilik var

Gözaltına alınan Saran, jandarma ekipleri eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Kontrollerin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na sevk edilen Saran, geceyi burada geçirdi. Sabah saat 09.00 sularında ise işlemleri için Çağlayan Adliyesi’ne getirilmesi bekleniyor.

Ancak asıl dikkat çeken gelişme, Saran adliyeye henüz gelmeden Çağlayan çevresinde yaşanan olağanüstü güvenlik hareketliliği oldu. Saat 06.00 itibarıyla, bölgeye peş peşe TOMA araçları sevk edildi, çevik kuvvet ekipleri adliye önünde ve girişlerinde konuşlandırıldı. Polisler, kalkanlarıyla birlikte adliye çevresinde güvenlik hattı oluşturdu.

Sadece dışarıda değil, adliyenin içerisinde de geniş güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. Koridorlarda görevli polis sayısının artırılması, olası bir kalabalık veya protestoya karşı hazırlık yapıldığı yorumlarına yol açtı.

Saran’ın adliyeye getirileceği saat yaklaşırken, kamuoyunda “neden bu kadar geniş güvenlik önlemi alındı?” sorusu da giderek daha fazla dillendiriliyor. Gündemin merkezine oturan dosya, hem spor camiasında hem de siyasi ve sosyal çevrelerde yüksek gerilimli bir bekleyişe neden olmuş durumda.

Tüm gözler şimdi Çağlayan’daki kritik gelişmelere çevrildi.