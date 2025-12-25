Emeklilik sistemi değişiyor: Maaşlar sabitleniyor, çalışan emekliye vergi muafiyeti geliyor

Almanya Federal Hükümeti tarafından hazırlanan ve emeklilik sisteminde köklü değişiklikler öngören reform paketi, Eyalet Temsilcileri Meclisi Bundesrat’ta kabul edildi. Daha önce Federal Meclis Bundestag’ten geçen düzenlemenin, Federal Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Emekli maaşlarına 2031’e kadar güvence

Yeni düzenlemeyle birlikte emeklilik düzeyi için belirlenen yüzde 48’lik alt sınır (Haltelinie), yalnızca geçici bir uygulama olmaktan çıkarılarak 2031 yılına kadar uzatıldı. Bu kapsamda emekli maaşları, federal bütçeden sağlanacak kaynaklarla her yıl, vergiden önceki güvence düzeyi bu oranın altına düşmeyecek şekilde ayarlanacak.

Hükümetin hesaplamalarına göre, 1 Temmuz 2031 itibarıyla aylık 1.500 euro emekli maaşı alan bir kişinin geliri yaklaşık 35 euro artacak. Emeklilik düzeyi 2032 sonrasında düşecek olsa da, bu düşüş daha yüksek bir seviyeden başlayacak.

Reformun maliyeti milyarları bulacak

Emeklilik paketinin kamu bütçesine maliyetinin 2029’dan itibaren yıllık 3,6 milyar eurodan başlayarak 2031’de 11 milyar euroya ulaşması öngörülüyor. Uzmanlar, bu tarihten sonra maliyetlerin çift haneli milyar euro seviyelerinde devam edeceğine dikkat çekiyor.

Annelik emekliliği genişletiliyor

Reform paketinde annelik emekliliği (Mütterrente) kapsamında önemli bir genişleme de yer aldı. Buna göre, 1992’den önce doğan çocuklar için emeklilik hesabında dikkate alınan çocuk yetiştirme süresi 6 ay artırılarak 3 yıla çıkarılıyor.

Ayrıca 2027’den itibaren çocukların ilk üç yaşam yılında anne ve baba tarafından üstlenilen bakım süreleri eşit şekilde değerlendirilecek. Bu düzenlemenin yıllık maliyetinin yaklaşık 5 milyar euro olması bekleniyor.

Çalışan emeklilere vergi muafiyeti geliyor

Yeni yasa ile birlikte emeklilik yaşından sonra belirli süreli yeniden istihdam yasağı kaldırılıyor. “Aktif Emeklilik (Aktivrente)” düzenlemesi kapsamında, çalışan emekliler ayda 2 bin euroya kadar olan kazançları için vergi muafiyetinden yararlanabilecek. Hükümet, bu uygulamadan yaklaşık 168 bin kişinin faydalanmasını bekliyor.

İşyeri emeklilik planları güçlendiriliyor

Bundesrat’ın onayladığı reform paketi, işyeri emeklilik planlarını (Betriebsrente) da daha cazip hale getiriyor. Uygulama gönüllü olmaya devam edecek ancak vergisel teşviklerin üst sınırı yükseltilerek, özellikle küçük işletmeler ve düşük gelirli çalışanlar arasında yaygınlaştırılması hedefleniyor.