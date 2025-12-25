Sosyal medyada ilgi odağı oldu! Bu mutfakta her şey gerçek

Yemeklerde kullanılan malzemeleri temin etmenin de ayrı bir emek gerektirdiğini belirten Ünveren, mutfaktaki tüm ürünlerin gerçek olduğunu, bu nedenle pazarlarda en küçük sebze ve meyveleri seçtiklerini, zaman zaman da çevrelerinden minyatür patates, soğan, salatalık ve domates temin ettiklerini dile getirdi. Minyatür yemek sanatının Türkiye'de çok yaygın olmadığını ifade eden Ünveren, şunları kaydetti: "Minyatür yemek sanatında daha çok yabancı örnekler var. Şu an Türkiye'den sadece biz bu işi yapıyoruz. Türkiye'den bu yemek sanatında dünya çapında en iyi temsilci olmak istiyoruz. Yabancı biri bu mutfağı gördüğünde, 'Türkler de gerçekten bu alanda çok iyi işler çıkartıyormuş' desinler istiyoruz." Ünveren, ilerleyen süreçte çeşitli tasarımlara sahip minyatür ev odalarını da çalışmalarına eklemeyi planladığını dile getirdi.