  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yapay zekayla yapılan bu tuzağa kimse inanamadı! Cumhurbaşkanının sesini duyunca hayatının şokunu yaşadı!

Bir yanda LGBT tehlikesi bir yanda nikahsız birliktelikler! İlahiyat profesörü açık açık uyardı

‘Piyango haram değil’ diyen Özel modu değiştirdi! Dün mezarda rakı bugün kandil mesajı

50 bine yakın hükümlü salıveriliyor! Paket çıktı tahliyeler başladı

Bu zât CHP’li eski vekil ve Cumhuriyet yazarı… Uyuşturucu operasyonlarına “hayat tarzı” diye karşı çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupalı Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz

Bakan Kacır ilan etti: Türkiye için 'Yapay Zeka' miladı! İki dev birim kuruldu

Boş teneke diplomasi! Netanyahu’nun tıngırtısına Ankara’dan tokat gibi karşılık

Adli kontrol istenmişti: Sadettin Saran serbest bırakıldı

Zikzak çizen zihniyetin sonu: CHP'nin 'ucuz alkol' vaadettiği gençlik yollarda can pazarı kuruyor!
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Regaib kandili için yayınladığı mesajda "Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Regaib kandili için yayınladığı mesajda "Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi..

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının tamamı şu şekilde:

"Milletimizin ve İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum.

Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam âlemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupalı Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupalı Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupalı Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz

Hataylı vatandaştan deprem konutlarına övgü: Müthiş! Yaparsa Erdoğan yapar
Hataylı vatandaştan deprem konutlarına övgü: Müthiş! Yaparsa Erdoğan yapar

Gündem

Hataylı vatandaştan deprem konutlarına övgü: Müthiş! Yaparsa Erdoğan yapar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan mesajı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan mesajı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23