Güneş panelini onarmak isterken canından oldu
Denizli’de güneş enerjisi panelini tamir etmek için çıktığı çatıda dengesini kaybeden 67 yaşındaki adam, düşerek hayatını kaybetti.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iki katlı evinin çatısına çıkarak güneş enerjisi panelini onarmak isteyen Ömer Bulut, dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Olay, saat 08.00 sıralarında Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ömer Bulut, iki katlı evinin çatısına çıkarak güneş enerjisi panelini tamir etmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Bulut, 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Bulut'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.