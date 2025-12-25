  • İSTANBUL
Aktüel Diyarbakır’da kan donduran olay! Çöp poşeti içinde ceset bulundu
Aktüel

Diyarbakır’da kan donduran olay! Çöp poşeti içinde ceset bulundu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Diyarbakır’da kan donduran olay! Çöp poşeti içinde ceset bulundu

Diyarbakır’da bir apartman dairesinde yaşanan olay ekipleri alarma geçirdi. Sekizinci kattaki evde bir kadın, çöp poşeti içerisinde ölü olarak bulundu.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir apartman dairesinde ortaya çıkan manzara, ekipleri harekete geçirdi.

 

Ölüm sebebi araştırılacak

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde bulunan bir site içerisindeki binada meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen kadından haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını açan ekipler, kadını çöp poşeti içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

