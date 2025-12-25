Diyarbakır’da kan donduran olay! Çöp poşeti içinde ceset bulundu
Diyarbakır’da bir apartman dairesinde yaşanan olay ekipleri alarma geçirdi. Sekizinci kattaki evde bir kadın, çöp poşeti içerisinde ölü olarak bulundu.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir apartman dairesinde ortaya çıkan manzara, ekipleri harekete geçirdi.
Ölüm sebebi araştırılacak
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde bulunan bir site içerisindeki binada meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen kadından haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını açan ekipler, kadını çöp poşeti içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.